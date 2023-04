Ist euer Passwort zu kurz? Grafik verrät, wie schnell euer Kennwort geknackt werden kann

Wie lange braucht ein Hacker, um euer Passwort zu knacken?

Passwörter sind noch immer das Mittel der Wahl, um eure Accounts vor fremden Zugriffen zu schützen. Damit das funktioniert, müssen sie natürlich entsprechend lang und komplex sein. Denn wer auf ein zu kurzes oder zu simples Passwort setzt, kann Opfer einer Brute Force-Attacke werden.

Was ist eine Brute Force-Attacke? Bei einem solchen Angriff versucht ein Hacker, euer Passwort mithilfe eines Computers zu erraten - ganz einfach, indem er alle Möglichkeiten ausprobiert, bis das passende Wort dabei ist. Klar, dass kurze und simple Passwörter so schneller erraten werden können.

Wie lange genau Angreifende brauchen, um euer Passwort im Zweifelsfall zu erraten? Der Reddit-Account u/hivesystems macht das in seiner übersichtlichen Passwort-Tabelle deutlich.

Hinter dem Account steht die gleichnamige Sicherheits-Firma Hive Systems, die sich auf IT-Sicherheit spezialisiert hat. Eine entsprechende Grafik veröffentlicht das Unternehmen bereits seit 2020.

Link zum Reddit-Inhalt

Demnach sind selbst besonders lange Passwörter mit 18 Zeichen innerhalb weniger Tage zu erraten, wenn sie nur aus Zahlen bestehen. Und auch ein Passwort mit Zahlen, großen und kleinen Buchstaben und Sonderzeichen ist innerhalb weniger Stunden geknackt, wenn es keine zehn Zeichen lang ist.

Zum Vergleich, wie groß die Sprünge bei Brute Force-Attacken sind: Noch 2020 dauerte es etwa 9 Monate, ein 18 Zeichen langes Passwort, rein aus Zahlen bestehend, zu knacken.

In den Kommentaren wird die Grafik dankbar angenommen, gleichzeitig reagieren die Nutzer aber auch Reddit-typisch mit Humor. So schreibt u/edgy_Juno:

That's why my password is the last 10 digits of Pi

Das ist der Grund, warum mein Passwort aus den zehn letzten Ziffern von Pi besteht