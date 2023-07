Spieler macht entscheidenden Fehler beim PC-Kauf und ich ärgere mich, dass ich ihn auch übersehen habe

Keine schöne Überraschung, wenn die neu gekaufte Gaming-Hardware nicht funktioniert, wie gedacht.

Beschäftigt ihr euch schon länger mit Hardware? Falls ja, geht es euch wahrscheinlich so wie mir, wenn ihr die Überschrift Finde den Fehler in diesem Bild zu einem Foto mit PC-Komponenten lest: Herausforderung angenommen!

Von welchem Bild ist die Rede? Das unten zu sehende Foto stammt aus einem Forenbeitrag bei Reddit mit der oben genannten Überschrift. Es zeigt die Hauptkomponenten eines neuen PCs, die sich der Ersteller des Beitrags gekauft hat. Etwas stimmt damit offenbar nicht, aber was genau ist es?

Wo hat sich hier das Problem mit der neuen PC-Hardware versteckt? (Quelle: Reddit, u/ericgames234)

Mein Schnellcheck hat keine Schwierigkeiten ergeben: Die Core-i9-CPU der 13ten Intel-Generation unterstützt den DDR5-RAM von Corsair, das Asus TUF Gaming Z790 Plus WIFI passt auch dazu und die Grafikkarte in Form einer Geforce RTX 4090 sowieso. Was übersehe ich hier also?

Einerseits ist es ziemlich leicht, den Fehler zu finden. Darum ärgere ich mich auch so darüber, dass ich letztlich doch ungeduldig in den Kommentaren bei Reddit nach der Lösung gesucht habe.

Andererseits ist es fast genau so leicht, den Fehler zu begehen. Deshalb ärgere ich mich über die PC-Hersteller beziehungsweise in diesem Fall über einen ganz bestimmten Hersteller.

Spoiler-Warnung: Die Auflösung

Der entscheidende Knackpunkt hängt damit zusammen, dass Intels aktuelle Prozessoren sowohl DDR4 als auch den neueren RAM-Standard DDR5 unterstützen.

Eine Frage des Namens: Es gibt zwar ein Asus-Mainboard mit dem Namen TUF Gaming Z790-Plus WIFI , das den hier gekauften DDR5-RAM unterstützt. In diesem Fall handelt es sich aber um die fast namensgleiche Asus-Platine TUF Gaming Z790-Plus WIFI D4 .

Sprich: Der Spieler kann seinen neuen PC so nicht verwenden, weil das Mainboard DDR4-Slots besitzt, er aber DDR5-RAM gekauft hat.

Es ist zwar durchaus naheliegend, dass der Zusatz D4 am Ende eines Mainboard-Namens auf DDR4-RAM schließen lässt. Der Zusatz DDR4 würde aber dennoch die wesentliche klarere Namensergänzung darstellen - daher auch mein (moderater) Ärger über Asus.

Eine sehr gute Möglichkeit, so etwas beim PC-Kauf zu verhindern, ist unsere große Kaufberatung für die besten Gaming-PCs, in der wir alle jeweils nötigen Komponenten für verschiedene Preisbereiche auflisten.