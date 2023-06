Spieler denkt, er weiß, was das Problem mit seinem PC ist und zeigt es der Community - doch dann wird alles nur noch schlimmer

Einen schlampig zusammengebauten (Bord-)Computer hätte es auf der Enterprise nicht gegeben!

PCs selbst zusammenzubauen, kann sehr viel Spaß machen. Aber dabei gibt es auch die ein oder andere Stolperfalle. Das beweist unter anderem der aktuelle Reddit-Beitrag eines Spielers - auch wenn es dem Spieler selbst gar nicht darum ging, diesen Beweis anzutreten.

Was ist der Kern der Geschichte? Der PC des Spielers hat sich unvermittelt ausgeschaltet. Als er der Sache auf den Grund gegangen ist, stellte er fest, dass überall Wärmeleitpaste verteilt war - also auch an den Heatpipes des Kühlers und an den Pins der CPU. Die unschönen Bilder dazu seht ihr hier:

Kein schöner Anblick: So sieht es aus, wenn man viel zu viel Wärmeleitpaste nutzt. (Quelle: Reddit, u/Keniisu)

Solange die Paste nicht elektrisch leitfähig ist (was meist der Fall ist), sollte das alleine noch keine Probleme bereiten, wie erst jüngst das Experiment eines Youtubers gezeigt hat. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Wärmeleitpaste unter statt auf der CPU: YouTuber zeigt, ob das Folgen hat oder nicht .

Wie sich auf einem vierten Bild des PCs herausstellt, hat der Rechner aber längst nicht nur mit zu viel Wärmeleitpaste zu kämpfen. Und Reddit wäre nicht Reddit, wenn der Spieler nicht mit schonungsloser Offenheit darauf hingewiesen werden würde.

Unverzichtbar für jeden PC: Gute Wärmeleitpaste

Probleme an allen Ecken und Enden

Der Top-Kommentar zu dem besagten Reddit-Beitrag zählt insgesamt gleich zehn mehr oder weniger schwerwiegende Probleme mit dem PC auf:

Viele Schrauben am Mainboard fehlen und es sieht so aus, als ob das I/O-Shield tragend ist. Das NVMe-Laufwerk ist nicht festgeschraubt. Die 2,5-Zoll-SSD ist nicht festgeschraubt. Die Grafikkarte ist nicht festgeschraubt. Am unteren PCIe-Steckplatz ist ebenfalls ein loses NVMe-Laufwerk. Der rechte PCIe-Stromanschluss hat beschädigtes Plastik. Es wurde eine ganze Tube Wärmeleitpaste verwendet. Die CPU wurde falsch herausgezogen und dabei eine Menge Pins verbogen. Es sieht aus, als würden neben dem PC geraucht, wodurch sich der Staub mit Teer verbindet. Wo ist der Montagerahmen der CPU?

Wollt ihr euch selbst davon ein Bild machen, könnt ihr das über das folgenden Foto des Reddit-Nutzers tun. Wenn ihr das Bild anklickt, gibt es unten links auch die Option, es noch größer in 4K anzuzeigen.

Nicht alle der oben genannten Probleme sind für den Betrieb des Rechners gleich entscheidend. So funktioniert eine SSD beispielsweise problemlos, ohne sie im Gehäuse festzuschrauben. Verbogene Pins am Prozessor können dagegen im schlimmsten Fall verhindern, dass der Rechner startet.

Apropos Pins: Hier erfahrt ihr, warum es davon so viele gibt und wofür sie da sind.

Empfehlenswert ist es in den meisten der aufgezählten Fälle so oder so sicher nicht, den PC dauerhaft auf diese Weise zu betreiben. Zumal sich einiges davon sehr schnell und leicht beheben lässt.

Versöhnliche Stimmung

All dem (oft nachvollziehbaren) Gemecker an seinem Rechner zum Trotz zeigt sich der Reddit-Nutzer in den Kommentaren positiv gestimmt und nimmt die Lernerfahrung mit Humor.

Bleibt nur fraglich, ob er dem oft geäußerten Rat folgen wird, in Zukunft doch besser einen Komplett-PC zu kaufen statt seinen Rechner selbst zusammenzubauen.

Wie man dabei am besten mit Wärmeleitpaste umgeht, erfahrt ihr in unserem Artikel Unterschätztes Tuning-Potenzial für den PC oder egal: Wie wichtig ist der richtige Umgang mit Wärmeleitpaste? .

0:58 Muster für Wärmeleitpaste im Vergleich: Punkt gegen Strich gegen X

Das Video oben zeigt euch zu guter Letzt, wie sich die Paste bei unterschiedliche Methoden des Aufbringens auf der CPU verteilt. Kleiner Spoiler: Die Methode Eine ganze Tube Wärmeleitpaste auftragen haben wir dabei ganz bewusst ausgeklammert.

Hand auf's Herz: Wie vorzeigbar wäre euer PC, wenn ihr ihn uns jetzt ohne Umschweife zeigen würdet? Achtet ihr beim Zusammenbau auf jede Kleinigkeit oder findet sich in eurem Rechner auch die ein oder andere - und mehr oder weniger schwerwiegende - PC-Selbstbau-Sünde? Schreibt es gerne in die Kommentare!