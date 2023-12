Sind Aliens gelandet? Nein, es ist nur ein PC mit 1.200 Watt RGB-Beleuchtung!

Falls ihr euch fragt, was dieses grüne Licht macht: Es leuchtet grün. (Bild: Reddit-Nutzer d4pz)

Beginnen wir diesen kurzen Artikel mit zwei wichtigen Hinweisen. Erstens: Es handelt sich um eine (hoffentlich) unterhaltsame Reddit-Story ohne große Bedeutung. Zweitens: Allen hartnäckigen Behauptungen zum Trotz liefert ein PC nicht je mehr FPS, desto bunter und heller er leuchtet.

Man könnte auf den ersten Blick meinen, dass diesem Irrglauben auch der Reddit-Nutzer d4pz auf den Leim gegangen ist. Schließlich hat er in ein PC-Gehäuse laut eigener Angaben RGB-Beleuchtung mit insgesamt 1.200 Watt gepackt.

Das Ergebnis ist ein derart strahlend helles Case, dass d4pz sogar aus seiner Wohnung gehen musste, um das ganze Ausmaß der Beleuchtung zu verdeutlichen:

Nein, hier haben sich keine Aliens effektvoll in ein Haus gebeamt. Es ist bloß ein Gehäuse mit RGB-Beleuchtung. (Bild: Reddit-Nutzer d4pz)

Wie sich in den Kommentaren herausstellt, geht es d4pz aber doch nicht um einen vermeintlichen FPS-Boost.

Stattdessen handelt es sich nur um ein Gehäuse mit leuchtstarken LEDs, Arduino-Controller und Netzteil. Weitere PC-Hardware wie Mainboard, Grafikkarte & Co sind nicht verbaut. Aber was genau steckt drin?

Diese Beleuchtung kommt zum Einsatz

Laut eigener Angaben setzt der Reddit-Nutzer auf zwölf sogenannte Chip-on-Board -LEDs, bei denen sich die einzelnen, großen LEDs jeweils direkt auf der passenden Trägerplatine befinden. Auf dem folgenden Foto könnt ihr sie in der Mitte des Gehäuses gut erkennen:

So sieht das Gehäuse aus, wenn man nicht von den hellen LEDs geblendet wird. (Bild: Reddit-Nutzer d4pz)

Jede LED ist mit 100 Watt angegeben und soll auf eine Leuchtkraft von fast 10.000 Lumen kommen. Der Preis pro Modell bei AliExpress: ganze drei US-Dollar.

Es kämen aber noch weitere Kosten für genauso teure Treiber-Boards sowie für die nötige Wasserkühlung der LED-Streifen hinzu, so d4pz. Den nötigen Strom liefert ein nicht näher benanntes Standard-Netzteil mit 1.600 Watt.

Damit auf den Fotos wie dem Beispielbild unten mehr als nur Weiß zu sehen ist, musste der Reddit-Nutzer die Lichtempfindlichkeit sehr niedrig und die Verschlusszeit der Kamera sehr schnell einstellen - so seine Antwort auf einen kritischen Beitrag, der von einem vermeintlich viel helleren PC mit 1.500-Watt-Beleuchtung spricht.

Wie hell kann ein PC-Gehäuse nur mit RGB-Beleuchtung sein? Die Antwort lautet offensichtlich "Ja!". (Bild: Reddit-Nutzer d4pz)

Stundenlange Arbeit

Den Zusammenbau des RGB-Gehäuses hat d4pz per Video festgehalten. Da es sich größtenteils um stundenlange Lötarbeiten handle, sei das Material aber nicht so spannend.

Dass viel Arbeit in dem Gehäuse steckt, kann man durch das Bild ohne Beleuchtung weiter oben aber durchaus erahnen.

Um sicherzugehen, dass die Temperaturen nicht kritisch werden, hat er das Gehäuse nach dem Zusammenbau im Betrieb sogar mit einer Wärmebildkamera gefilmt. Zu Problemen sei es aber nicht gekommen.

Eine deutlich klassischere Form der RGB-Beleuchtung bei einem waschechten Gaming-PC zeigt dagegen unser Autor André Baumgartner im folgenden Video:

0:36 Lichtershow: Mein 4.000-Euro-PC fährt hoch

Kuriose Sonderprojekte wie das RGB-Gehäuse des Reddit-Nutzers d4pz mal außen vor gelassen: Wie steht ihr zum Thema RGB-Beleuchtung in eurem PC? Darf es gerne so bunt und knallig wie möglich sein? Setzt ihr zwar durchaus auf RGB-LEDs, aber eher in einem dezenten und überschaubaren Maße? Oder leuchtet bei euch so weit wie möglich gar nichts im Rechner? Schreibt es gerne in die Kommentare!