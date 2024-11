Offiziell bestätigt: Microsoft plant einen Xbox-Handheld

Symbolbild: Ein Xbox-Handheld ist in Planung, aber noch in der sehr frühen Entwicklungsphase. (Bild: Asus, Microsoft)

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer hat in einem Interview bestätigt, dass Microsoft einen Handheld veröffentlichen wird, der aber noch ein paar Jahre entfernt ist.

Darum ist das wichtig: Schon seit Monaten kursieren Gerüchte und Spekulationen darüber, dass Microsoft einen Gaming-Handheld veröffentlichen wird. Jetzt gibt es die erste offizielle Bestätigung von Microsoft, dass ein solches Gerät in der Tat geplant ist.

Im Detail: In einem neuen Interview mit Bloomberg hat Phil Spencer offiziell bestätigt, dass ein solches Gerät geplant und aktuell an Prototypen gearbeitet wird.

Der Release ist jedoch noch einige Jahre entfernt.

Phil Spencer hat sich in der Vergangenheit schon öfter positiv gegenüber Handheld-Geräten geäußert. Er selbst spielt gerne auf einem Lenovo Legion Go, aber er wünschte, das Gerät hätte eine Xbox-ähnliche Erfahrung.

»Wir wollen auf jeden Fall auf dem Markt sein, und wenn wir Teams, Technologien und Fähigkeiten finden, die zu dem beitragen, was wir bei Microsoft im Gaming-Bereich erreichen wollen, werden wir auf jeden Fall den Kopf oben behalten«

Spencer bat seine Mitarbeiter, die an den Prototypen arbeiten, den Markt genau zu beobachten und die Vision auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu entwickeln.

Zuerst soll die Xbox-App besser werden: Bis der hauseigene Handheld erscheint, wird Microsoft sich auf die Xbox-App für Windows konzentrieren. Das Ziel ist es, sie für bestehende Handheld-Geräte zu optimieren. Dafür möchte Microsoft mit den Herstellern enger zusammenarbeiten.

Spencer findet die aktuelle App eher »gut« als »großartig«.

Wie geht es weiter: Das Ziel für Microsoft ist ein eigenes Gerät.

»Langfristig gefällt es mir, dass wir selbst Geräte bauen. Ich denke, unser Team könnte wirklich innovative Arbeit leisten, aber wir wollen durch Lernen und aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.«

2026 ist das 25-jährige Xbox-Jubiläum. Eine Ankündigung in diesem Jahr wäre plausibel. Wir halten euch bei weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

Welche Wünsche habt ihr für einen Xbox-Handheld? Was soll er kosten und was soll er können, um für euch interessant zu sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!