Mit dem Januar-Update für euer Pixel-Smartphone solltet ihr wohl besser warten - trotz der neuen KI-Features

Auch das Pixel 8 Pro erhält das Januar-Update - muss sich aber vor potenziellen Bugs fürchten.

In unregelmäßigen Abständen bringt Google das »Pixel Feature Drop« genannte Update für die hauseigenen Pixel-Smartphones heraus. Diese Aktualisierungen sind in der Regel größer angelegt und bringen einiges an neuen Funktionen mit sich.

Im Feature Drop Januar bringt Google für das Pixel 8 (Pro) etwa die »Circle to Search« genannte KI-Funktion heraus. Das Update hat aber nicht nur neue Möglichkeiten freigeschaltet, sondern löst derzeit große Probleme wegen eines Bugs aus.

Das Wichtigste in Kürze

Das Update bringt neue KI-Funktionen wie Circle to Search und Magische Textvorschläge

Das Update verursacht jedoch Probleme mit dem internen Speicher und der Kamera-App

Google arbeitet an einer Lösung, Nutzer können das Problem durch Zurücksetzen des Smartphones beheben

Pixel Feature Drop Januar: Neue KI-Funktionen - und ein schwerwiegender Bug

Das bringt das Update: In einem Blogeintrag auf »The Keyword« erklärt Google, welche Neuerungen für die Pixel-Smartphones mit dem Januar-Update kommen.

Darunter befindet sich das eingangs erwähnte Circle to Search, mit ihr per einfacher Geste von jeder App heraus nach Objekten suchen könnt.

Das Feature ist allerdings exklusiv für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorbehalten, weitere Google-Smartphones werden die KI-Funktion wohl nicht bekommen.

0:45 Circle to Search: Google und Samsung zeigen im Trailer eine neue Art der Suche auf dem Handy

Eine andere KI-Funktion ist dafür ab dem Pixel 6 und neuer verfügbar: »Magische Textvorschläge« sollen dabei helfen, eine verfasste Nachricht in verschiedenen Stilen zu paraphrasieren. Wenn ihr also eine Chatnachricht absendet, könnt ihr über einen neuen Button auf der virtuellen Tastatur euer Smartphone anweisen, den Text professioneller oder prägnanter umzuschreiben.

Zu guter Letzt fügt Google die »Photomojis« hinzu. Hiermit lässt sich aus euren Aufnahmen ein eigenes Emoji erstellen, mit denen ihr anschließend auf empfangene Nachrichten reagieren könnt.

Der gewählte Schnappschuss wird von Googles KI freigestellt und soll stets ausschließlich das gewünschte Motiv berücksichtigen. Für welche Pixel-Generationen die Photomoji-Funktion zur Verfügung steht, wird von Google allerdings nicht genannt.

Welche Probleme verursacht das Update? Laut eines Forbes-Berichts sorgt der aktuelle Pixel Feature Drop für Bugs, die die Smartphones schon einmal im Zuge der Oktober-Aktualisierung geplagt haben. Auslöser hierfür sei das zugehörige Update des Google-Play-Systems.

Auch im zugehörigen Subreddit zu den Pixel-Handys beklagt sich etwa der User »Liv-Lyf« über dieselben Probleme. So werde der interne Speicher nicht richtig erkannt oder Dateien nicht in Ordnern angezeigt. Auch zu diversen Abstürzen soll es kommen, etwa bei der Kamera-App.

Der obige Reddit-Beitrag sowie Einträge in Googles Support-Foren zeigen auch auf, dass die Probleme mit dem Pixel-Update nicht unbedingt auf einzelnes Modell zurückzuführen sind.

Vielmehr finden sich hier Berichte zu allen Generationen ab dem Pixel 5, die von den Bugs infolge des Januar-Updates betroffen sind.

So reagiert Google: Das Unternehmen selbst hat zunächst mit einem etwas versteckten Kommentar im Pixel-Subreddit reagiert. So sei sich das Team der Probleme bewusst und suche nach einer Lösung. Auch gegenüber dem Portal Ars Technica äußerte man sich mit ähnlichem Wortlaut.

Was ihr dagegen tun könnt: Selbst aktiv werden, um vor den Problemen verschont zu bleiben, könnt ihr leider nur bedingt. Denn das als Ursache vermutete Google-Play-Update installiert sich normalerweise automatisch, ohne dass Nutzer Zugriff auf etwaige Einstellungen zum Pausieren haben.

Mit etwas Glück kann euch ironischerweise ein anderer Bug hier zugutekommen, denn aus ungeklärten Umständen »vergisst« das Pixel-Handy manchmal, nach dem entsprechenden Update zu suchen.

Selbst wenn das Update für Google Play im Zuge des Feature Drops doch heruntergeladen wurde, benötigt das Gerät noch einen Neustart, um dieses auch vollends zu installieren. Im Zweifelsfall solltet ihr also darauf verzichten, euer Pixel-Handy neuzustarten.

Anderweitig bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als auf eine offizielle Google-Lösung zu warten, wie die Entwickler sie im erwähnten Problem des vergangenen Oktobers nach etwas mehr als einer Woche zur Verfügung stellen konnten.

Solltet ihr schon jetzt von den Problemen betroffen sein, scheint ansonsten die einfachste (und drastischste) Maßnahme ein komplettes Zurücksetzen des Smartphones auf den Werkszustand zu sein. Zumindest soll dies dem Reddit-Nutzer »Liv-Lyf« geholfen haben.