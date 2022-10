Pixel Watch - Großer Leak verrät uns vorab mehr über die Smartwatch

Heute Nachmittag ist es endlich so weit: Das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro werden endgültig enthüllt und das Rätselraten nimmt ein Ende. Abgesehen von den beiden Top-Modellen wird der Hersteller auch seine erste Smartwatch präsentieren: die neue Pixel Watch.

Zu dieser smarten Armbanduhr gibt es jetzt vom Leaker OnLeaks neues Bildmaterial der verschiedenen Bänder und Zifferblätter zu sehen. Aus den veröffentlichten Aufnahmen wird klar, dass Google eine breite Palette an Auswahl schaffen möchte.

Farbenfroh sowohl analog als auch digital

Natürlich sind wie immer die kürzlich veröffentlichten Bilder mit Vorsicht zu genießen. Wenn man den Fotos glauben schenken möchte, wird es Bänder aus drei verschiedenen Materialen geben:

Silikon (schwarz, weiß, grau, blass-grün)

Stoff (rot, schwarz, grün)

Leder (schwarz, orange, grün, weiß)

Dazu kommt eine große Auswahl an Zifferblättern, sowohl analoge als auch digitale. Die im nachfolgenden Foto abgebildeten Watch-Faces werden aber bestimmt nicht die einzigen sein, die ihr für die neue Smartwatch auswählen könnt.

Fitbit und Pixel-Watch-App

Auf einem weiteren Bild von OnLeaks (in der Einleitung verlinkt) ist außerdem zu erkennen, dass die Pixel Watch mit der Fitbit-App kompatibel ist. Dass dieser Fall eintreten wird, war schon länger kein Geheimnis mehr, aber mit diesem Leak ist das Ganze so gut wie bestätigt. Immerhin gehört das Unternehmen Fitbit bereits seit 2019 zum Suchmaschinen-Riesen.

Ein anderes Gerücht hingegen deutet auf eine eigenständige Pixel-Watch-App hin. Auf einem der geleakten Bilder ist zu sehen, wie jemand die Uhr und eine App zum Pulsmessen benutzt. Ob es sich hierbei um die neue Pixel-Watch-App handelt, werden wir wohl erst heute Nachmittag um 16 Uhr erfahren.

Abgesehen davon sind bereits einige Spezifikationen der Pixel Watch durchgesickert:

Größe: 40mm

Displaygröße: 30mm

Farben: Obsidian, Chalk, Charcoal, Hazel

Varianten: LTE / Wi-Fi

Speicher: 32 Gigabyte

RAM: 1,5 Gigabyte

Akku: 300 mAh, Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden

Aufladen: USB-C mit kabellosen Adapter

Verbindungen: Bluetooth, Wi-Fi und optional LTE

Wasserdicht bis 50 Meter Tiefe

Wenn ihr keine Informationen zum Event verpassen wollt und erfahren möchtet, was euch heute Abend noch so erwartet, dann schaut doch in unserem Live-Ticker vorbei. Wir würden uns darüber sehr freuen!

Freut ihr euch auf die neue Pixel-Watch oder seid ihr bereits mit der Konkurrenz eingetütet? Welche Features würdet ihr euch wünschen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!