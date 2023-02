Wenn in einem Aufbauspiel eine Romanze zum Endziel wird - mit Writing Bull

Link zum Podcast-Inhalt

Wusstet ihr eigentlich, dass manchmal Podcast-Gäste unangekündigt vor meiner Haustür stehen und rufen »Wir müssen über Fabledom sprechen!«, sich auf meinem Sofa niederlassen und erwarten, dass ich ihnen einen Kakao mache? So ist es auch dieses Mal passiert - mit dem Strategieexperten Daniel alias Writing Bull.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute haben wir dringenden Redebedarf zu Fabledom, dem neuen Aufbauspiel, das gerne mal mit Die Siedler verglichen wird und das es derzeit in einer Steam-Demo zu spielen gibt. Das Besondere: Das Endziel in Fabledom ist gar nicht wirklich die Stadt selbst, sondern einen Prinz oder eine Prinzessin damit so zu beeindrucken, dass sie einen heiraten wollen. Wie das funktioniert - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

