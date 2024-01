Half-Life 2 RTX: Fan-Remaster macht sogar topmodernen Shootern grafisch Konkurrenz

Half-Life 2 RTX setzt neue Grafikstandards für das Universum der Valve-Titel, nachdem Portal vorgelegt hat.

Wenn Nvidia gemeinsam mit einigen der talentiertesten Moddern der Szene an einem Remaster von Half-Life 2 arbeitet, ist eines sehr wahrscheinlich: neue Grafikmeilensteine für das Universum rund um Glados und Gordon Freeman. Half-Life 2 RTX bietet dabei selbst heute noch so einigen Platzhirschen des Genres Paroli.

Ein neuer Trailer zeigt nun, was das kostenlos erscheinende Projekt bieten möchte. Es geht nach Ravenholm:

1:00 Half-Life 2 RTX: So gut sah Ravenholm noch nie aus

Was ist Half-Life 2 RTX?

Die Kollegen von GameStar-Tech haben bereits vor einiger Zeit über die Ankündigung der Riesen-Mod im Zuge der Gamescom berichtet. Wer mehr Details zu diversen hier schlaglichtartig angeschienenen Aspekten erfahren möchte, schaut am besten auch dort, sowie in den unten in der Box verlinkten Beiträgen.

Wir fassen an dieser Stelle das wichtigste noch einmal zusammen: Half-Life 2 RTX ist eine unter anderem mithilfe der Modding-Plattform RTX Remix sowie dem lang bekannten Hammer-Editor erstellte Neuauflage. Dabei kommen nicht nur diverse Techniken des Grafikkartenherstellers, wie DLSS 3, NVIDIA Reflex und RTX IO zum Einsatz, die zum Beispiel die gesamte Beleuchtung durch Pathtracing ersetzen.

Obendrein werden auch Modelle und Texturen ersetzt, sodass der Detailreichtum um ein Vielfaches höher ausfällt als beim Original. Beispiel gefällig?

Wer entwickelt Half-Life 2 RTX? Nvidia unterstützt eine Gruppe von Moddern, die zudem auch noch nach Verstärkung sucht. Bisher dabei sind die Teams hinter:

Half-Life 2: VR

Half-Life 2: Remade Assets

Project 17

Raising the Bar: Redux

Gemeinsam nennen sie sich Orbifold Studios.

Wann kommt es raus? Es gibt bisher keine Angaben dazu, wann das Remaster erscheint. Ex existiert auch bisher keine Steam-Seite.

Wird Half-Life 2 RTX was kosten? Jeder, der Half-Life 2 in der Steam-Bibliothek hat, sollte kostenfrei Zugang zu dem Remaster erhalten, sobald es erschienen ist. Bei Portal RTX ist das entsprechend genauso.

Aber, es gibt doch diverse Mods! Das stimmt. Niemand muss heutzutage Half-Life 2 in der Originalgrafik spielen. Ein hübscheres Shootererlebnis ist nur wenige Klicks und einen mitunter großen Download, zum Beispiel auf moddb, entfernt. Zahlreiche Projekte haben sich erfolgreich daran gemacht, den sichtlich gealterten Titel umfassend zu modernisieren.

Aber der Ansatz dieses Remasters ist neu. Er zielt auf eine fundamentale Erneuerung der Grafik in quasi allen Bereichen ab, die jedoch dem Stil des Originals treu bleibt. Für mehr Informationen sei an dieser Stelle erneut auf die obigen Beiträge verwiesen.

Freut ihr euch auf das Remaster-Projekt und Quasi-Nachfolger im Geiste von Portal RTX? Habt ihr letzteres ausprobiert oder sogar komplett erneut durchgespielt? Und habt ihr vielleicht selber Lust, Zeit und Talent, um Half-Life 2 grafisch auf eine neue Stufe zu heben? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!