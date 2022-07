Dragon Age verdient keine Fortsetzung, es braucht sie sogar

Link zum Podcast-Inhalt

Bioware ist in den letzten Jahren eine »Ja, aber«-Firma geworden. Ja, die haben großartige Rollenspiele wie Mass Effect und Dragon Age entwickelt, aber eben auch das Online-Fiasko Anthem. Das sollte zwar nach Release als lebenserhaltende Maßnahme großflächig umgebaut werden, doch Anfang 2020 stellte Bioware die Anthem-Restauration ein, um sich wieder auf Dragon Age und Mass Effect zu konzentrieren.

Und das war, bei aller Kritik an Anthem und Bioware, eine sehr gute Nachricht: Es wird ein weiteres Dragon Age geben! Kein Service- oder Multiplayer-Monstrum, sondern ein Singleplayer-Rollenspiel!

Seit Anfang Juni kennen wir auch den Titel: Dragon Age: Dreadwolf wird es heißen und wahrscheinlich im Magierreich Tevinter spielen, alle weiteren bekannten Infos, Bioware-Aussagen sowie Gerüchte lest ihr in unserem Dreadwolf-Hub.

Und kaum hatte Electronic Arts den Untertitel enthüllt, entflammten im Redaktions-Chat wieder Dragon-Age-Diskussionen: Welche Entscheidungen hast du damals getroffen? Wer war dein Lieblings-Charakter? Warum war Dragon Age 2 doch nicht so schlimm wie sein Ruf? Warum war Inquisition schlimmer als sein Ruf?

Obwohl seit Inquisition fast acht Jahre vergangen sind, nimmt Dragon Age in unseren Rollenspiel-Herzen immer noch einen besonderen Platz ein. Woran das liegt, bespricht Micha im Podcast mit:

Rae Grimm , ihres Zeichens GamePro-Chefredakteurin und Göttliche des digitalen Publishings bei unserer Verlagsfamilie Webedia, die niemals mit den Templern kooperieren würde und Alistair ein langweiliges Kind zeugen ließ.

, ihres Zeichens GamePro-Chefredakteurin und Göttliche des digitalen Publishings bei unserer Verlagsfamilie Webedia, die niemals mit den Templern kooperieren würde und Alistair ein langweiliges Kind zeugen ließ. Lisa Ludwig, die Chefredakteurin unserer Schwesterseite Moviepilot (und unseres Schwester-Podcasts Streamgestöber), die außerdem bei den Lästerschwestern über die Abgründe des Internets und der sozialen Medien podcastet.

Gemeinsam sprechen wir über unvergessliche Momente (Morrigans Baby! Anders!), aber auch Dinge, die uns an der Dragon-Age-Serie genervt haben (Morrigans Baby! Anders!). Wir philosophieren darüber, was die Welt von Dragon Age (Thedas = The Dragon Age Setting) für uns so spannend macht, und warum Magier und Templer doch irgendwann langweilig werden.

Und natürlich besprechen wir, was wir uns von Dragon Age: Dreadwolf erhoffen. Denn Dragon Age hat eine Fortsetzung nicht nur verdient, es braucht sie regelrecht. Unter den richtigen Umständen.

