Community-Feedback: Braucht Dragon Age für euch wirklich ein Sequel?

Oft lesen wir die Kommentare unter Artikeln, ohne dass ihr es merkt. Aus Zeitgründen können wir nämlich nicht jeden einzelnen davon beantworten, sonst würden wir keine Artikel mehr schreiben. Gleiches gilt für Podcast-Kommentare, etwa unter unserer letzten Episode darüber, warum Dragon Age keine Fortsetzung verdient, sondern sie sogar braucht.

Nun ist dieses Feedback aber häufig so interessant, dass wir darüber gerne gleich weiter diskutieren würden - deshalb probieren wir an dieser Stelle ein neues Podcast-Format aus, in dem wir genau das tun.

Micha und Mary sprechen darüber, was Dragon Age: Dreadwolf aus eurer Sicht besser machen muss als Inquisition - und ob überhaupt noch Hoffnung besteht für Bioware.

Das ist erst mal ein Experiment, bei dem wir - ha! - wiederum auf euer Feedback angewiesen sind: Würdet ihr solche Feedback-Folgen gerne häufiger hören? Nicht jede Woche, aber in unregelmäßigen Abständen, wenn es sich anbietet?

Der Ursprungs-Podcast über Dragon Age

