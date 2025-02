36:23 Foundation ist das Mittelalter-Aufbauspiel meiner Träume

Sechs Jahre ist Foundation im Early Access gereift - und das dürft ihr diesmal wörtlich nehmen. Denn das kanadische Entwicklerteam hat diese sechs Jahre tatsächlich genutzt, um seine Spielidee zu schärfen und seinen eigenen Aufbauspiel-Weg zu gehen.

Einen Weg, den Micha nicht besser finden könnte. Warum genau, das erzählt er Iris in der neuen Folge von "Was spielst du so?".

Eigentlich hatte Foundation nämlich noch größere Ambitionen. Den Lebenszyklus seiner Bewohnerinnen sollte es simulieren, das Altern und das Kinderkriegen, Tod und Seuchen. Und wie wär's mit Jahreszeiten, Wetter und allem anderen, was zu einer mittelalterlichen Aufbau-Simulation gehört? Schließlich klopft Konkurrenz à la Manor Lords schon mit dem Fehdehandschuh ans Burgtor.

Tja, all das hat Foundation nicht, weil es keine Aufbau-Simulation ist. Stattdessen dreht es sich ganz um (nicht übermäßig komplexe) Warenketten à la Die Siedler sowie entspanntes Dekorieren, das im Spiel sogar einen Sinn erfüllt.

Welchen genau, und was Micha daran so gut gefällt, seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

