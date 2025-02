Mittelalteridyll in Foundation: Wir bauen 5 Minuten mit Eifer an einem Wirtshaus

Das Indie-Aufbauspiel Foundation hat nach sechs Jahren den Early Access verlassen. Wir haben für den 1.0-Test wieder reingespielt und hatten wieder viel Freude damit. Im Video seht ihr, wie wir ein schmuckes, kleines Wirtschaus aus einer Fülle von Teilen zusammenbauen. Dieses modulare Bauen spezieller Großprojekte ist eine der Stärken des Spiels.

In unserem Test lest ihr, welche anderen Stärken, aber auch welche Schwächen in Foundation zum Release stecken. Nur kurz zusammengfeasst: Foundation kommt ohne Krieg aus und glänzt mit rasterlosem Gebäudebau, organisch entstehenden Straßen und einem natürlichen Siedlungswachstum. Grafik und Technik sind dagegen nicht mehr ganz frisch.

Foundation bekommt ihr bei Steam und GOG.com nach dem Auslaufen des Release-Rabatts für rund 34 Euro.