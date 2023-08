27:50 Endlich aufrüsten: Grafikkarten, Prozessoren & Co. im Herbst 2023

2K wächst am stärksten - nein, nicht der Publisher, sondern das Grafiksegment! Als 2K bezeichnet man nämlich auch Monitore mit einer Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten. Weil die an Beliebtheit gewinnen, peilt sie AMD mit den frisch angekündigten Grafikkarten RX 7700 XT und RX 7800 XT an, die im Vergleich zur Nvidia-Konkurrenz sogar mehr Grafikspeicher für einen kleineren Preis bieten.

Ob wir uns davon einen tatsächlichen Leistungsschub versprechen, und welche anderen Hardware-Highlights für den Herbst anstehen, bespricht Daniel Feith im gamescom-Talk mit Alana Friedrichs und Duy Linh Dinh von GameStar Tech.

Während Alana tiefer ins Thema Grafikkarten, Leistung und aktuelle Nvidia-Gerüchte eintaucht, gibt Linh einen Ausblick auf kommende Smartphones: Woran arbeiten Apple, Google und Samsung, was kann die nächste Generation der Smartphone-Kameras?

Außerdem sprechen die beiden über Prozessoren und kommende Intel-Modelle. Hat MSI versehentlich zu viel verraten über den i9 14900k & Co.? Während CPU-Upgrade fürs Gaming lange weitgehend belanglos waren, dürften sie bei Starfield wieder wichtiger werden. Denn dessen Creation Engine gilt nicht umsonst als prozessorlastig.

