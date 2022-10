Hardware-Trends 2023: Was kommt bei Grafikkarten, Prozessoren, Monitoren?

Link zum Podcast-Inhalt

Technischer Fortschritt fasziniert uns Menschen, seit vor ein paar Tausend Jahren irgendwer einen spitzen Stein an einen Stock gebunden hat. Also blicken wir gerne in die Zukunft: Welche neue Hardware, welche neuen Technologien erwarten uns im Jahr 2023 und darüber hinaus?

Das hat Jakob bei FYNG Tech mit unseren Tech-Orakeln Alexander Köpf und Alana Friedrichs besprochen, hier könnt ihr den Talk als Podcast nachhören.

Gemeinsam blickt die Talkrunde in die Zukunft der PC-Hardware: Was bewegt sich 2023 bei Prozessoren und Grafikkarten? Kann AMD beim Thema DLSS zu Nivida aufschließen? Werden Technologie-Trends wie PCIe 5.0 und DDR5 im Gaming eine Rolle spielen? Und was bringen Prozessoren mit Chiplet-Design oder AMDs 3D V-Cache?

Natürlich schauen Alex und Alana auch auf das, worauf wir beim Spielen schauen - soll heißen: Monitore. Kommen 2023 erste 360-Hz-Displays mit WQHD? Können wir 2023 gar schon mit Bildschirmen auf Micro-LED-Basis rechnen - und was verbessert sich dadurch?

Außerdem geht's ums Smartphone. Wo gibt es bei da überhaupt noch Entwicklungspotenzial abseits der reinen Rechenpower und besserer Kameras - etwa bei der Faltbarkeit? Die »neuen« Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X wiederum feiern nächstes Jahr schon ihren dritten Geburtstag - folgt schon bald ein Zwischen-Update à la PS5 Pro?

All das diskutieren wir im Podcast.

