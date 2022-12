Ich habe hunderte Male The Witcher 3 gespielt, ohne The Witcher zu spielen

Jede Medaille hat zwei Seiten, sagt man. Und das gilt auch für Hardware-Redakteure. Denn während sie oft vor dem Rest der Welt riesige AAA-Open-Worlds zu Testzwecken betreten dürfen - erkunden können sie sie nicht.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir normalerweise jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen. Aber diese Woche läuft das ein wenig anders.

Unser Hardware-Redaktions-Veteran Nils hat The Witcher 3 wohl häufiger gespielt als die meisten anderen Menschen - nämlich bereits hunderte Male. Aber irgendwie auch überhaupt nicht. Denn statt die Geschichte um Hexer Geralt zu erleben, hat er dieses und viele andere Spiele lediglich gebencht. Und das ist eine extrem kuriose Erfahrung. Wie sein Alltag als jahrelanger Benchmark-Profi aussieht, wie anders er Spiele dadurch wahrnimmt und wie das alles in seinem Test zur Next-Gen-Version von The Wicher 3 lief - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

