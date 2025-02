Das Release-Drama von Civilization 7 | mit Maurice Weber, Steinwallen, Writing Bull und RangerArea

"Ich bereue es definitiv, das Spiel gekauft zu haben - ich kann nicht genau sagen, was mir nicht gefällt, aber es fühlt sich einfach nicht wie ein Civilization an." So steht es in einem User-Review von Civilization 7 auf Steam, dessen Autor nach 12 Spielstunden den Daumen nach unten reckt.



Viele andere User stoßen in dasselbe Horn, insgesamt steht Civ 7 aktuell bei nur 51% positiven Steam-Bewertungen. Eine Zahl, über die jeder Paradox-DLC froh wäre, für den neuen Teil einer altehrwürdigen Strategieserie aber ist sie eine Katastrophe.

Woher der Umut kommt, und ob sie das Spiel im Vorfeld doch falsch eingeschätzt haben, diskutiert Maurice Weber mit seinen Globalstrategie-Kompagnons Steinwallen, Writing Bull und RangerArea.

