Wir sind müde. Müde von den formelhaften Open Worlds. Müde vom Pile of Shame, den wir bei jedem Sale anfüttern und fast zum Überquellen bringen. Müde vom Spielen. Bedeutet das nun, dass ausgerechnet wir Spieleredakteure den Spaß an unserem eigentlich so geliebten Hobby verlieren?

Folge verpasst? Hier gibt's alle Podcast-Episoden in der Übersicht

In dieser Folge des GameStar-Podcasts sprechen die müden Redakteure Dimitry Halley, Peter Bathge und Natalie Schermann über mögliche Ursachen für ihren fehlenden Enthusiasmus, wenn es um neue und alte Spiele geht.

Spielemüdigkeit und Überforderung können schnell entstehen, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen verfügbarer Zeit und dem Angebot an Spielen gibt. Schließlich will neben der Arbeit auch die Wohnung geputzt, die Wäsche gewaschen und gebügelt werden - und die Familie braucht ja ebenfalls noch Aufmerksamkeit. Wo bleibt da die Zeit für die Hunderte von Spielen in unserer Steam-Bibliothek?

Manchmal sind es aber auch die Spiele selbst, die wie Schlaftabletten auf uns wirken und uns den Spielspaß rauben. Dimi, Peter und Natalie sprechen darüber, warum das so ist und welche Tipps und Tricks ihnen dabei geholfen haben, ihre Freude am Spielen wiederzuentdecken.

Habt ihr auch mit Spielemüdigkeit und -erschöpfung zu kämpfen? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns in den Kommentaren!

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.