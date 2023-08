1:21:59 Kann Starfield seine Technik-Versprechen überhaupt einlösen?

Wird es Spaß machen, die über 1.000 Planeten zu erkunden? Werden wir interessante Geschichten sowie Quest erleben? Ist das Comeback des »Adoring Fan« plumper Fanservice oder der beste Moment seit der Erfindung der Bratkartoffel?

All das und unsere weiteren Hoffnungen sowie Ängste für das Gameplay von Starfield haben wir zuletzt mehrfach gesprochen., dabei aber ein Themenfeld geflissentlich ausgeklammert: die Technik!

Dabei gibt es auch bei der Technik von Starfield so viel zu besprechen! Schließlich sollte die Creation Engine 2 nicht nur generell leistungsfähiger werden, sondern auch die Krankheiten ihrer Vorgängerin ausbügeln. Wir sagen nur: Physik und (zu) hohe Frameraten.

Was wir von Starfield technisch und grafisch erwarten, wie wir die PC-Systemanforderungen und das 30-fps-Framelock auf der Xbox Series X/S beurteilen und was Bethesdas Partnerschaft mit AMD bedeutet - all das bespricht Micha mit zwei Gästen aus dem Team von GameStar Tech:

Sören Diedrich kennt sich nicht nur allgemein sehr gut mit Technik und Engines aus, sondern auch speziell mit Bethesdas alter Creation Engine. Denn er hat einst versucht, Oblivion zu modden.

kennt sich nicht nur allgemein sehr gut mit Technik und Engines aus, sondern auch speziell mit Bethesdas alter Creation Engine. Denn er hat einst versucht, Oblivion zu modden. Nils Raettig ist seit zehn Jahren Hardware-Redakteur bei GameStar und isst Prozessoren quasi zum Frühstück. Da ist er bei Starfield perfekt aufgehoben, denn das Weltraum-Rollenspiel wird aller Voraussicht nach ausgesprochen prozessorlastig.

Letzteres liegt natürlich an der großen Stärke der Creation Engine (früher Gamebryo, davor NetImmerse): Sie kann die Positionen und Zustände von tausenden Objekten permanent aktualisieren sowie speichern, zudem behandelt sie jeden NPC wie einen »kleinen« Hauptcharakter - mit eigenen Fähigkeiten, eigenem Inventar, eigener Ausrüstung und so weiter.

Mikrofon-Probleme: Ausgerechnet bei einem Technik-Talk hatten wir leider technische Probleme, weshalb Michas Mikrofon an manchen Stellen leicht »knistert«. Wir bitten um Entschuldigung.

Beides trägt zur Faszination von Bethesdas Welten bei, aber auch zum Anspruch an den Speicher und das Streaming (das permanente Nachladen der Umgebung). Wie muss Starfield seine Welten aufteilen, damit wir nicht ständig vor Ladepausen stehen? Flunkert Todd Howard im Interview, wenn er sagt, dass er in ein feindliches (NPC-)Raumschiff eingestiegen ist, das danach einfach abhob und ihn ins Weltall verfrachtete?

Und wie steht's eigentlich mit dem Thema Raytracing, von dem in Starfield bislang jede Spur fehlt? Vermissen wir es überhaupt?

Das seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

