Eigener Podcast: »Was spielst du so?« ist erwachsen geworden und nun ein eigener Podcast, kein Teil des »alten« GameStar-Podcasts mehr. Unten findet ihr alle Links, wo ihr »Was spielst du so?« abonnieren könnt.

Falls ihr gerade nach einer Ruhepause im ganzen Weihnachtstrubel sucht oder nach einer Last-Minute-Gutscheinidee sind wir natürlich auch an Weihnachten mit unserem Spieleempfehlungs-Podcast am Start!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen, über die wir sonst nicht schreiben und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute zu Gast ist Fritz, der ein 20 Jahre altes Rollenspiel mitgebracht hat. Severance: Blade of Darkness gilt als erstes Souls-Spiel überhaupt, obwohl es noch lange vor Dark Souls erschien. Was es so besonders macht, erfahrt ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

