Ihr nutzt Spotify für umsonst? Dann müsst ihr auf ein populäres Feature wohl bald verzichten

Spotify testet, ob ihr für eine beliebte Funktion auch zahlen würdet.

Es ist heutzutage eine weit verbreitete Praktik, Features, die Standard sein sollten, hinter Abonnements zu verstecken. Das erhöht den Bedarf und soll zum Kauf verleiten.

Spotify folgt dieser Absicht und experimentiert damit, In-App-Lyrics nicht mehr für kostenlose Nutzer zur Verfügung zu stellen.

Erst neulich gab Spotify bekannt, die Preise weltweit zu erhöhen.

Liedtexte nur noch für Premium-Nutzer

So war es bisher: In-App-Texte erscheinen normalerweise am unteren Displayrand, wenn ein Lied beginnt.

So sieht es jetzt aus: Stattdessen taucht eine Meldung mit dem Hinweis Genießen Sie Songtexte auf Premium und einem Link zum Abonnieren des Dienstes.

Ein Redditor machte darauf aufmerksam und so sieht es aus:

Bild: Reddit/Cyan_Kushal

Bisher nur ein Test

Die Kollegen von The Verge baten Spotify um ein Statement. Laut dem Co-Head of Global Communications sei das erst mal nur ein Test.

Bei Spotify führen wir routinemäßig eine Reihe von Tests durch. Einige dieser Tests ebnen schließlich den Weg für unsere breitere Nutzererfahrung, andere dienen lediglich als wichtiger Lernprozess CJ Stanley, Co-Head of Global Communications bei Spotify

Ein solcher Test kommt nicht überraschend. In der Branche ist es nicht unüblich, neue Features an Premium-Kunden auszuprobieren.

Allerdings ist das Unternehmen unter Druck. Das geht zum Teil auf die enormen Investitionen in Podcasts zurück, die laut einem Bericht des Wall Street Journal überhaupt nicht gut gelaufen sind. Dazu gehören auch sogenannte White Noise-Podcasts , die den Anbieter viel Geld kosten.

Ein Feature, das bisher umsonst war, hinter eine Paywall zu stecken, wird negatives Feedback generieren. Ob es wirklich so kommt, wird sich nach dem Test zeigen.

Mein Kollege Patrick Poti wechselte erst jüngst von Spotify zu Amazon. Ob er zufrieden ist?

Spotify versteckt Liedtexte in einer Testphase hinter seinen Premium-Abonnements, ein Feature, das so beliebt wie viel genutzt ist. Würdet ihr für Lyrics bezahlen? Nutzt ihr die Funktion überhaupt? Glaubt ihr, es sei fair, ein Feature, das jahrelang kostenlos zur Verfügung stand, hinter eine Paywall zu stecken? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.