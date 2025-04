Telekom und O2 erhöhen das Datenvolumen: Diese Prepaid-Tarife profitieren

Bei der Telekom sowie O2 gibt es Ende April in vielen Prepaid-Tarifen mehr Datenvolumen. (Bild: Adobe Stock von Krakenimages.com / O2 / Deutsche Telekom)

Prepaid-Kunden von der Deutschen Telekom und O2 profitieren von mehr Datenvolumen. Beide Mobilfunkanbieter erhöhen das Surf-Volumen in den meisten ihrer Prepaid-Tarife – bei gleichbleibendem Preis.

Die Änderungen betreffen sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Bei O2 sind die neuen Tarife bereits verfügbar, die Telekom zieht am 29. April nach.

Mehr Surf-Volumen gibt es laut Telekom in den meisten der »MagentaMobil Prepaid«-Angebote. Außen vor bleiben lediglich zwei Tarif-Modelle.

Folgende Tarife erhalten ein Daten-Upgrade:

Tarif Datenvolumen bisher Datenvolumen ab 29. April Kosten MagentaMobil Prepaid M 8 GB 13 GB 9,95 Euro pro 28 Tage MagentaMobil Prepaid L 15 GB 25 GB 14,95 pro 28 Tage MagentaMobil Prepaid XL 25 GB 50 GB 19,95 Euro pro 28 Tage MagentaMobil Prepaid Jahrestarif 96 GB, 8 GB pro Monat 156 GB, 13 GB pro Monat 99,95 Euro pro 12 Monate

Keine Änderungen gibt es dagegen beim »MagentaMobil Prepaid S«. Der günstigste Telekom-Tarif für 4,95 Euro pro 28 Tage behält ein Gigabyte Datenvolumen.

Ebenfalls unverändert bleibt »MagentaMobil Prepaid XL« – hier gibt es bereits unlimitiertes Datenvolumen für 99,95 Euro pro 28 Tage.

Nutzer mit den Prepaid-Tarifen M, L oder XL haben weiterhin die Möglichkeit, nicht verbrauchtes Datenvolumen mit in den nächsten Monat zu nehmen.

26:26 BLINDTEST: Dieses Smartphone macht die besten Fotos!

O2 wirbt auf seiner Prepaid-Übersichtsseite bereits mit den neuen Tarifmodellen. Auch hier gibt es in den meisten der O2-Prepaid-Verträge mehr Surf-Volumen für das gleiche Geld.

Tarif Datenvolumen bisher Datenvolumen ab sofort Kosten O2 Prepaid S 10 GB 12 GB 9,95 Euro pro 4 Wochen O2 Prepaid M 20 GB 25 GB 14,95 pro 4 Wochen O2 Prepaid L 30 GB 50 GB 19,95 Euro pro 4 Wochen O2 Prepaid Smartphone Jahrespaket 20 GB 25 GB 79,99 Euro pro 365 Tage O2 Prepaid Internet-to-Go 50 40 GB 50 GB 59,99 Euro pro 365 Tage O2 Prepaid Internet-to-Go 125 120 GB 125 GB 99,99 Euro pro 365 Tage

Keine Änderungen gibt es beim kostenlosen »O2 Prepaid-Basistarif«. Hier werden Surf-Volumen, Telefonie und SMS je nach Verbrauch abgerechnet.

Unverändert bleibt auch der Tarif »O2 Prepaid Max« für 74,99 Euro pro vier Wochen. Er bietet weiterhin ein Datenvolumen von 999 Gigabyte.

Zusatz-Tipp: Bei der Telekom gibt es in der »Mein Magenta«-App jeden Monat Datengeschenke, die ihr euch kostenlos sichern könnt. Bei O2 ist das in der »Mein O2«-App ebenfalls möglich. Zusätzlich gibt es hier fünf Gigabyte extra, wenn ihr euren Prepaid-Tarif per SEPA-Lastschrift bezahlt.

