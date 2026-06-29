Spieler findet es seltsam, dass die PS5 keine CDs spielen kann, während die 20 Jahre alte PS3 das schon konnte – so seltsam ist das aber gar nicht

Die PS3 kann etwas, was die PS5 nicht auf dem Kasten hat. (Bild: Sony)

Moderne Konsolen wie die PS5 sind ihren Vorgängern bei der Leistung natürlich meilenweit überlegen. Dennoch gibt es Features, die die »alten« Konsolen boten und die bei den aktuellen fehlen.

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Autoplay

PS3 als CD-Player

Die PlayStation 3 ist im November 2006 offiziell erschienen, feiert in diesem Jahr also schon das 20. Jubiläum. Die Konsole war ein echter Meilenstein, brachte sie doch HD-Gaming in den PlayStation-Kosmos.

Gerade das Ur-Modell war darüber hinaus auch extrem gut ausgestattet. Sie bot Abwärtskompatibilität zur PS2 und konnte sowohl Blu-rays als auch DVDs und CDs abspielen.

Gerade letztere Funktion nutzt der Reddit-Nutzer »Lanky_Relation1171« laut einem aktuellen Post bis heute regelmäßig. Wer eine große CD-Sammlung hat, kann diese mit der PS3 auch Jahre später noch bequem abspielen.

Er schreibt weiter, dass er es sehr seltsam findet, dass die deutlich neuere und modernere PS5 ausgerechnet das nicht könne. Den Post haben wir hier eingebunden:

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In den Kommentaren wird schnell klar, dass viele Spieler das allerdings gar nicht so seltsam finden wie der Nutzer, der den Post abgesetzt hat. CDs sind eben ein mittlerweile veraltetes Medium, das nur noch von einer sehr kleinen Gruppe aktiv genutzt wird.

Die allermeisten modernen Laptops und Desktop-PCs haben ja sogar überhaupt kein Laufwerk mehr. Auch die PS5 gibt es in einer rein digitalen Version ohne Blu-ray- und DVD-Laufwerk. Bei der CD liegt die »Ablösung« nur einfach schon länger zurück.

Ein Nutzer schreibt etwa, dass man sich ja auch nicht ernsthaft darüber wundert, dass neue Autos keinen Kassettenspieler mehr verbaut haben.

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Ein anderer weist hingegen darauf hin, dass die Überraschung aus einer Fehlannahme entstehen könnte. Da sich CDs, DVDs und Blu-rays in Form und Funktionsweise so stark ähneln, könnte man zu dem Schluss kommen, dass ein Gerät, das das jeweils neuere Medium abspielen kann, automatisch auch die älteren unterstützt. Das ist allerdings nicht der Fall.