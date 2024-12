»Ziemliches Trauerspiel« – 56 Prozent von euch haben ein nerviges Problem mit dem PS5-Controller

Viele von euch scheinen ein Problem mit Stick-Drift zu haben. (Bild: mouse family über adobe stock)

Letzte Woche haben wir euch gefragt, ob ihr Probleme mit dem PS5-Controller habt und wenn ja, welches. Die Ergebnisse sprechen »vorerst« nicht für Langlebigkeit des Controllers.

Darum ist das wichtig: Die Langlebigkeit von Controllern ist überaus wichtig. Die Originale von Sony, Microsoft und Nintendo sind nicht gerade günstig und immer wieder hört man von Problemen wie Stick-Drift, defekten Tasten und mehr. Wir wollten deshalb von euch wissen, wie weitverbreitet Probleme beim Dualsense-Controller sind.

Mehr als die Hälfte hat Probleme mit Stick-Drift

Bei unserer Umfrage wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 3.906 Stimmen abgegeben. Wir bedanken uns vielmals für eure Teilnahme!

Wir haben gefragt: Welche Probleme hat euer Dualsense-Controller?

Das sind die Ergebnisse:

56 Prozent: Stick Drift (2.626 Stimmen)

19 Prozent: Gar keine (901 Stimmen)

17 Prozent: Kurze Akkulaufzeit (794 Stimmen)

5 Prozent: Defekte Tasten (248 Stimmen)

2 Prozent: Etwas anderes (71 Stimmen)

1 Prozent: Verbindungsprobleme (46 Stimmen)

Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer hat angegeben, dass sie Probleme mit Stick Drift haben. Wenn euer Controller dieses Problem hat, registriert er Eingaben vom Analog-Stick, obwohl ihr diesen nicht berührt. Das ist auch bei Controllern von anderen Herstellern ein häufiges Problem.

In den Kommentaren des Artikels schreibt »Ganerc«: »Leider ziemliches Trauerspiel mit dem Controller. Ich nutze die PS5 wirklich sehr wenig. Habe keine fünf Spiele durchgespielt. Trotzdem hat meiner auch schon diesen drift.«

Und »Wallenstein« schreibt: Bei mir driftet alles. Zwei Dualsensen und mit meinem Xbox Series Controller läuft mir V in Cyberpunk auch inzwischen selbstständig davon. Den Elite Xbox hab’ ich nach 3 Versuchen aufgegeben … A/Y Tasten reagieren nicht zuverlässig. Bei allen. Klassiker. Was basteln die Hersteller da heutzutage für einen Schrott zusammen? Mein alter 360 Controller funktioniert heute noch wie am ersten Tag.

Überraschenderweise haben nur 19 Prozent von euch für »Gar keine« gestimmt. Bei uns in der Redaktion war übrigens die kurze Akkulaufzeit des Dualsense ein Thema. Stick-Drift hatten wir bisher bislang nicht.

Confirmation Bias: Trotz der regen Teilnahme, spricht unsere Umfrage nicht unbedingt für alle PS5-Spieler und -Spielerinnen. »Confirmation Bias« ist die Tendenz, Informationen so zu interpretieren, dass sie bestehende Überzeugungen bestätigen. Für unsere Umfrage bedeutet das, dass womöglich vor allem Leser teilgenommen haben könnten, die bereits Probleme mit ihrem PS5-Controller haben.

Daher spiegelt das Ergebnis nicht unbedingt die Erfahrungen aller PS5-Spieler wider.

Trotzdem können wir daraus lernen, in welchen Bereichen der Dualsense-Controller nachgebessert werden sollte.

Was ihr gegen Stick-Drift unternehmen könnt

Stick-Drift kann leider viele Controller betreffen. Besonders anfällig sind die Original-Controller von Nintendo, Sony und Microsoft, weil diese noch mechanische Bauteile mit höherem Verschleiß verbauen. Viele Drittanbieter setzen inzwischen auf Technologien wie Halleffekt, um dem Problem entgegenzuwirken.

Das könnt ihr bei einem driftenden Controller probieren:

Analog-Sticks über die Konsole oder einen PC neu kalibrieren

Druckluft unter die Analog-Sticks pusten (z. B. mit einem Blasebalg)

Kontaktspray unter die Analog-Sticks sprühen

Totzonen der Analog-Sticks vergrößern

Hall-Effekt-Sticks einbauen (mit Handwerk und Garantieverlust verbunden)

Wenn alles nicht hilft, könnt ihr euch an Sony oder an euren Händler wenden, solltet ihr noch Garantie auf euren Controller haben.

Um Stick-Drift vorzubeugen, kann es außerdem helfen, die Funktion von L3 und R3 (Eindrücken der Analog-Sticks) auf andere Tasten zu legen, um den mechanischen Verschleiß zu minimieren.

Habt ihr Probleme mit eurem PS5-Controller oder plagt euch ein anderes? Oder funktioniert er noch wie am ersten Tag? Schreibt uns gerne dazu einen Kommentar!