PS5 Pro: Welcher Enhanced-Titel ist der beste? Spieler haben vier klare Favoriten

Die PS5-Community legt sich fest, welche Spiele am meisten von einem »Pro Enhanced«-Patch profitierten.

Anfang des Monats ist die PlayStation 5 Pro erschienen und versprach für ihren hohen Anschaffungspreis von 800 Euro einen technischen Sprung nach vorn. Dieser soll sich insbesondere in Spielen äußern, die mit dem einem »PS5 Pro Enhanced«-Patch ausgestattet werden.

Vereinfacht formuliert handelt es sich hierbei um ein Update, das einige technische Aspekte der Spiele auf der PS5 Pro aufpoliert. Dazu zählen verbesserte oder gleich komplett neue Raytracing-Effekte oder höhere (stabile) Frameraten und dynamische Auflösungen. Sony kündigte mehr als 50 Spiele an, die einen solchen »Pro Enhanced«-Patch erhalten sollen.

Inzwischen sind rund drei Wochen seit dem Release der PlayStation 5 Pro vergangen - für die PS5-Pro genug Zeit, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Die einfache Frage: Welche Spiele haben am meisten von der PlayStation 5 Pro profitiert?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

PS5 Pro Enhanced: Vier Spiele werden am häufigsten genannt

Als wohl häufigste und beliebteste Nennung kristallisieren sich die beiden Spiele im Horizon-Universum heraus: Sowohl Zero Dawn als auch Forbidden West sehen »unglaublich gut und hochauflösend« aus.

Gleiches gelte auch für Final Fantasy 7: Rebirth, das nicht zuletzt von der Digital Foundry genauer unter die Lupe genommen wurde und sich in der genauen Untersuchung auf der PS5 Pro von einer prächtigen Seite zeigen konnte:

Eines der wichtigsten Features der PS5 Pro ist »PlayStation Spectral Super Resolution«. Mit dem Upscaler hat Sony stabilere Frameraten bei höheren Auflösungen versprochen – und insbesondere Stellar Blade scheint sich am besten mit PSSR zu schlagen.

Einen Bonus gibt es aber auch bei Spielen, die nicht direkt einen Enhanced-Patch erhalten haben, wie einige Reddit-Kommentare erklären.

So profitiert Helldivers 2 allein schon von der verbesserten Hardware der PS5 Pro: »Im Performance-Modus fühlt es sich wie ein komplett anderes Spiel an«, lautet das enthusiastische Fazit. Der Shooter sehe wesentlich weniger verpixelt aus und halte sich nahezu konstant an 60 Bilder pro Sekunde. Auf der regulären Konsole waren es nur 40 FPS.

55:29 Die PS5 Pro: Wucher oder Wunderwerk?

Autoplay

Einige Spiele werden in der Liste aufgrund der Kurzfristigkeit ihres Updates gar nicht berücksichtigt, die durchaus eine nähere Betrachtung wert sein könnten – etwa die Rennsimulation Gran Turismo 7.

Die Entwickler erklärten zur Vorstellung des Updates auf Version 1.54 nämlich, dass eine »experimentelle Unterstützung von 8K-Auflösung« an Bord sei. Strecken und Autos sollen so in »nie da gewesener Detailtreue und Klarheit« zu sehen sein.

Dafür sollen auch die neuen Raytracing-Features sorgen, die im Zuge des Enhanced-Patches eingeführt wurden: Das Feature werde auf der PS5 Pro auch im laufenden Rennen aktiviert und gibt etwa die Spiegelungen anderer Autos vollständig wieder.

Jetzt seid ihr gefragt: Welches Spiel sieht in euren Augen dank PS5 Pro Enhanced-Patch am besten aus? Welcher Titel sollte noch ein solches Update erhalten? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!