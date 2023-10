PS5 Pro: Leaker nennt erste Specs – kann das stimmen?

Verfolgt man einige Reddit-Kommentare, scheint der Leaker RedGamingTech nicht bei allen hohes Ansehen zu genießen. Ob seine Angaben stimmen werden, zeigt die Zukunft. (Foto von Tamara Bitter auf Unsplash)

Für die PS5 Pro sollen erste Informationen zu den technischen Daten durchgesickert sein. Sie stammen aus der Quelle RedGamingTech, welche auf Reddit für gemischte Gefühle sorgt. Können diese Informationen richtig sein?

Der Leak in der Kurzversion

Die Aussagen der Quelle beziehen sich auf einen Prototyp, den Sony aktuell austesten soll. Dabei sollen auch verschiedene Komponenten zum Einsatz kommen. Das Innenleben ist also noch nicht in Stein gemeißelt.

Alle Informationen in der Twitter-Zusammenfassung:

Das bedeuten die kryptischen Zahlen aus dem Leak

Laut dem Leaker soll es zu einer Anpassung der Grafikeinheit (GPU) von AMD kommen. Während in der PS5 eine an die Konsole angepasste RDNA-2-Architektur verwendet wird, soll die PS5 Pro eine angepasste RDNA-3-Architektur spendiert bekommen mit bis zu 60 CU.

CU steht für Compute Units. Diese Compute Units sind Recheneinheiten, welche vereinfacht gesagt die Leistungsfähigkeit darstellen - zum Vergleich: die normale PS5 besitzt lediglich 36 CU.

Welche Features bei der jeweiligen Architektur möglich sein könnten, seht ihr in der Tabelle. Aber Vorsicht: Sony verwendet eine angepasste Version!

Übersicht RDNA 2 RDNA 3 Compute Units ja ja Raytracing ja ja AMD Infinite Cache ja ja KI-Beschleunigung nein ja AMD Radiance Display Engine nein ja Chiplet Design nein ja Diese Features sind mit der jeweiligen Architektur möglich.

Die Taktung der neuen GPU soll zwischen 2500 und 2800 MHz liegen. Das Basismodell liegt hier bei 2233 MHz.

Was bedeutet eine höhere Taktung? Stark vereinfacht erhöht sich durch eine höhere Taktung die Geschwindigkeit der CPU oder GPU. Ein Nachteil: Bei einer höheren Taktung wird mehr Wärme produziert.

Der virtuelle Speicher (VRAM) soll die GDDR6-Technologie Verwenden und in der Größe 16 GB kommen. Die Geschwindigkeit wird dem Leak zufolge 18000 Megatransfers pro Sekunde (MT/s) betragen.

Eine weitere Besonderheit: Für das Betriebssystem der PS5 Pro soll es zwischen 2 bis 4 GB DDR5 Speicher extra geben. Damit soll die für das Betriebssystem benötigte Leistung ausgelagert werden und dem GDDR 6 Speicher mehr Platz für den Leistungshunger eurer Spiele schaffen.

Die originale PS5 besitzt zwar auch 16 GB VRAM, aber dieses Feature fehlt!

Zu guter Letzt alles rund um die CPU: Die Zen 2 CPU soll 8 Kerne benutzen und ist dabei im niedrigen 4 GHz-Bereich getaktet. Hier experimentiert Sony laut dem Leaker aber noch.

Zum Vergleich: Die aktuelle PS5 taktet bei 3,5 GHz.

Dem Leaker RedGamingTech schlagen im Internet gemischte Gefühle entgegen. Es bleibt also unklar, ob es sich um einen validen Leak handelt. Was denkt ihr? Kann das so stimmen oder wird Sony nochmal an der Leistungsschraube drehen? Was haltet ihr von den zusätzlichen 2-4 GB für das Betriebssystem? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.