PS5 Pro: Zwei Entwicklerstudios erklären, warum PSSR der beeindruckendste Aspekt der Konsole ist

Immer mehr Entwickler melden sich vor dem Start der PS5 Pro mit lobenden Worten für das PSSR-Feature.

In einer Woche startet die PlayStation 5 Pro in den Handel. Natürlich ist und bleibt die unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 800 Euro ein viel diskutierter Punkt, doch in den letzten Wochen meldeten sich immer mehr Entwickler, die sich von der neuen Sony-Konsole einen ordentlichen Grafikschub erhoffen.

Neben dem Sprung in der GPU-Rohleistung dreht sich auf technischer Ebene viel um PSSR. Gemeint ist »PlayStation Spectral Super Resolution«, das für das Upscaling von Spielen auf der Konsole zuständig ist.

Kurz vor dem Release meldet sich nun mit Tymon Smektala, dem für Dying Light zuständigen Franchise Director des Entwicklerstudios Techland erneut eine industrienahe Person, die der PS5 Pro im Hinblick auf PSSR (via GamingBolt) nur lobende Worte bescheinigt.

Demzufolge gebe allein der verbesserte Grafikchip bereits »viel mehr Flexibilität im Hinblick auf Grafik und Performance«, was sich bei Dying Light: The Beast unter anderem in deutlich schickeren Wettereffekten äußern soll.

Die Krux liegt aber in PSSR: Das Sony-Feature ist ein »wesentlicher Vorstoß für Supersampling-Technologien« und hat das Potenzial, künftig noch wichtiger als das reine Verbessern von Grafikchips zu werden.

55:29 Die PS5 Pro: Wucher oder Wunderwerk?

Autoplay

»The First Descendant«-Entwickler hält PSSR für besser als AMDs FSR

Zu den »PS5 Pro Enhanced«-Spielen, die sich eine besonders verbesserte Grafik für die kommende Sony-Konsole schreiben, zählt auch The First Descendant. Im Gespräch mit dem Portal wccftech äußerte sich mit Junhwan Kim einer der Engine-Entwickler des zuständigen Nexon-Studios über die PS5 Pro.

Auch hier wird PSSR als das »beeindruckendste Feature« genannt, das im Zuge der Arbeiten am Enhanced-Patch für The First Descendant aufgefallen ist.

Auf der regulären PlayStation 5 wurde hier noch primär mit AMD FSR gearbeitet, was allerdings laut Kim einige Nachteile mit sich brachte – etwa Ghosting-Effekte während des Prozesses der Pixel-Rekonstruktion.

Diese Nachteile werden mit PSSR minimiert; entsprechend liefere die PlayStation 5 Pro »äußerst beeindruckende Ergebnisse«.

Wie der Grafikvergleich zwischen Sony PSSR, AMD FSR und Nvidia DLSS am Beispiel von Ratchet and Clank: Rift Apart ausfällt, haben die Kollegen von Digital Foundry bereits durchexerziert:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Kann PSSR tatsächlich zum »Gamechanger« für die PS5 Pro werden, wie ihn die Entwickler für die kommende Sony-Konsole sehen – oder steht und fällt der Erfolg der PlayStation 5 Pro weiterhin mit dem Preis und den angebotenen Spielen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!