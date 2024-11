Wir haben gefragt, ob ihr euch die PS5 Pro zum Release gekauft habt – das ist das Ergebnis

Die PS5 Pro findet sich zwischen viel Kritik und großem Interesse. (Bild: Sony)

Letzte Woche ist die PS5 Pro erschienen. Wir haben euch im Zuge des Launches gefragt, ob ihr euch die Konsole direkt kauft, damit wartet oder ob sie für euch uninteressant ist.

Das Ergebnis hat selbst uns überrascht.

Die PS5 Pro stößt auf großes Interesse bei euch

Zunächst bedanken wir uns bei allen, die bei der Umfrage ihre Stimme abgegeben und unter dem Artikel kommentiert haben! Die genaue Fragestellung lautete: Kauft ihr euch die PS5 Pro? .

Das Ergebnis sieht bei über 2.300 abgegebenen Stimmen folgendermaßen aus:

Antwort Anteil »Nein, auch nicht mit Preissenkung« 44 Prozent »Ja, aber erst mit Preissenkung« 37 Prozent »Ja, direkt zum Release« 20 Prozent

Überraschenderweise haben mehr als die Hälfte von euch, die ihre Stimme abgegeben haben, Interesse an der PS5 Pro. Etwa jeder Fünfte wollte sie sich sogar direkt zum Release kaufen.

Die PS5 Pro ist einer der kontroversesten Konsolen-Launchs der letzten Jahre. Das liegt in erster Linie an dem hohen Preis von 800 Euro. Hinzu kommt, dass es sich um eine digitale Konsole ohne verbautes Laufwerk handelt.

Man kann zwar ein optionales Laufwerk nachrüsten, aber das kostet euch ungefähr 120 Euro zusätzlich. Aktuell ist das Accessoire ausverkauft und wird deswegen zu höheren Preisen auf Portalen wie eBay angeboten.

Positiv gesehen ist die PS5 Pro definitiv die schnellste Konsole auf dem Markt. Wenn ihr auf eurer Konsole PS5-Spiele mit der bestmöglichen Grafik oder mit besseren Bildwiederholraten spielen wollt, dann führt kein Weg an ihr vorbei.

Um die Frage zu beantworten, ob sich die Konsole für euch lohnt, schaut gerne in unseren Test rein:

Seid ihr über das Interesse an der PS5 Pro überrascht oder seid ihr schon davon ausgegangen? Habt ihr euch die neue Konsole schon geholt und seid ihr so weit damit zufrieden? Oder macht ihr einen großen Bogen um die PS5 Pro und habt nicht einmal Interesse daran, wenn sie günstiger wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!