Zocken in der Hitzewelle: Neue Gaming-Maus kommt mit eingebautem Lüfter, der die Hand kühlen soll

Die neue Gaming-Maus kommt mit eingebautem Lüfter. (Bild: Noctua und Pulsar)

Als wären die hohen Temperaturen nicht schon anstrengend genug, heizt sich die Bude beim Spielen durch die Abwärme des PCs noch weiter auf. Schwitzige Hände sind dabei quasi vorprogrammiert.

Eine neue Maus, die von Pulsar und Noctua entwickelt wurde, könnte genau die richtige Lösung dafür sein.

Gaming-Maus mit eingebautem Lüfter

Die österreichische Marke Noctua dürften die meisten Spieler wohl vor allem wegen der hervorragenden CPU-Kühler und PC-Ventilatoren kennen.

Pulsar ist hingegen ein Hersteller aus Südkorea, der sich auf hochwertige Gaming-Peripherie wie Mäuse und Tastaturen in E-Sport-Qualität spezialisiert hat. Zusammen haben die beiden Firmen nun die »Feinmann F01 Noctua Edition« vorgestellt.

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Dabei handelt es sich um eine angepasste Variante der High-End-Maus Feinmann F01, die mit gerade einmal 46 Gramm zu den leichtesten Geräten auf dem Markt gehört. Die Noctua Edition ist mit insgesamt 75 Gramm um einiges schwerer, bietet dafür aber auch einen eingebauten Lüfter, der die Handfläche von unten kühlen soll.

Bei dem Lüfter handelt es sich um einen »Noctua NF-A4x10 5V PWM«, der für einen effizienten Airflow durch das löchrige Gehäuse der Maus sorgen soll. Abseits davon erfüllen die Spezifikationen allerhöchste Ansprüche:

XS-2 Sensor

42K DPI

800 IPS

8,000Hz Polling Rate

Der Kühler kann über die Web-App oder über eine Tastenkombination direkt an der Maus in fünf Stufen hoch- oder heruntergedreht und auch komplett ausgeschaltet werden.

Die Rechtshänder-Maus ist mit insgesamt sechs Tasten und natürlich einem Mausrad ausgestattet. Zu den drei Tasten auf der Oberseite kommen eine an der Unterseite und zwei linksseitig installierte Tasten für den Daumen.

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Mit einer UVP in Höhe von 199 Euro ist die »Feinmann F01 Noctua Edition« sogar etwas günstiger als die Standard-Edition, die knapp 220 Euro kostet. Die kommt allerdings standardmäßig mit einer Ladestation im Gepäck und ist eben ein ganzes Stück leichter. Der Akku ist hingegen bei der Noctua Edition mit 500 mAh mehr als doppelt so groß. Die zusätzliche Energie wird für den Lüfter benötigt.