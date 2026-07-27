Zocken in der Hitzewelle: Neue Gaming-Maus kommt mit eingebautem Lüfter, der die Hand kühlen soll

Als wären die hohen Temperaturen nicht schon anstrengend genug, heizt sich die Bude beim Spielen durch die Abwärme des PCs noch weiter auf. Schwitzige Hände sind dabei quasi vorprogrammiert.
Eine neue Maus, die von Pulsar und Noctua entwickelt wurde, könnte genau die richtige Lösung dafür sein.
Gaming-Maus mit eingebautem Lüfter
Die österreichische Marke Noctua dürften die meisten Spieler wohl vor allem wegen der hervorragenden CPU-Kühler und PC-Ventilatoren kennen.
Pulsar ist hingegen ein Hersteller aus Südkorea, der sich auf hochwertige Gaming-Peripherie wie Mäuse und Tastaturen in E-Sport-Qualität spezialisiert hat. Zusammen haben die beiden Firmen nun die »Feinmann F01 Noctua Edition« vorgestellt.
Dabei handelt es sich um eine angepasste Variante der High-End-Maus Feinmann F01, die mit gerade einmal 46 Gramm zu den leichtesten Geräten auf dem Markt gehört. Die Noctua Edition ist mit insgesamt 75 Gramm um einiges schwerer, bietet dafür aber auch einen eingebauten Lüfter, der die Handfläche von unten kühlen soll.
Bei dem Lüfter handelt es sich um einen »Noctua NF-A4x10 5V PWM«, der für einen effizienten Airflow durch das löchrige Gehäuse der Maus sorgen soll. Abseits davon erfüllen die Spezifikationen allerhöchste Ansprüche:
- XS-2 Sensor
- 42K DPI
- 800 IPS
- 8,000Hz Polling Rate
Der Kühler kann über die Web-App oder über eine Tastenkombination direkt an der Maus in fünf Stufen hoch- oder heruntergedreht und auch komplett ausgeschaltet werden.
Die Rechtshänder-Maus ist mit insgesamt sechs Tasten und natürlich einem Mausrad ausgestattet. Zu den drei Tasten auf der Oberseite kommen eine an der Unterseite und zwei linksseitig installierte Tasten für den Daumen.
Die beste Gaming-Maus: Nach über 150 Mäusen im Test sind das unsere Empfehlungen mit und ohne Kabel
Mit einer UVP in Höhe von 199 Euro ist die »Feinmann F01 Noctua Edition« sogar etwas günstiger als die Standard-Edition, die knapp 220 Euro kostet. Die kommt allerdings standardmäßig mit einer Ladestation im Gepäck und ist eben ein ganzes Stück leichter. Der Akku ist hingegen bei der Noctua Edition mit 500 mAh mehr als doppelt so groß. Die zusätzliche Energie wird für den Lüfter benötigt.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.