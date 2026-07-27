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Neue Missionen, Waffen und über 200 ausgebügelte Fehler - Das erste Content Update für 007: First Light ist eine echte Wucht

Zwei Monate nach Relase liefert IO Interactive jetzt das erste große Inhalts-Addon für 007: First Light. Mit dabei sind zwei neue TacSim-Missionen und drei neue Waffen.

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Jesko Buchs
27.07.2026 | 12:30 Uhr

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Für James Bond gibts mit dem neuen Title Update 1.1.0 wieder was zu lachen. Für James Bond gibt's mit dem neuen Title Update 1.1.0 wieder was zu lachen.

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007: First Light war in diesem Frühjahr ein echter Überraschungserfolg. Denn Anfangs war nämlich nicht abzusehen, ob das Sandbox-Konzept der Hitman-Teile mit ihrem wortkargen Protagonisten zum charmanten britischen MI6-Agenten und seinen eher linearen Abenteuern passen würde.

Allerdings erwies sich das Action-Adventure als Volltreffer für das dänische Studio IO Interactive. Innerhalb weniger Wochen gingen bereits mehr als drei Millionen Exemplare über die Ladentheken. Das Spiel hat Witz, Action, schnelle Autos und coole Agenten-Gadgets - kurzum: alles, was es für eine erfolgreiche Bond-Geschichte so braucht. Für unseren Tester Jesko erkämpfte sich First Light damit den Titel des besten Bond-Spiels seit GoldenEye.

Und jetzt meldet sich IOI mit dem ersten großen Post-Launch-Update für First Light zurück. Dabei handelt es sich zwar noch nicht um das versprochene große Story-Update rund um Piratenkönig Bawma, dass die Entwickler im Frühjahr im Rahmen der Roadmap angekündigt haben - das soll erst später in diesem Jahr erscheinen. Drin steckt in dem neuen Update jedoch trotzdem eine Menge. Denn dank neuen taktischen Simulationen und frischen Waffen, habt ihr jetzt allen Grund, nochmal zum MI6 zurückzukehren.

Video starten 17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Was steckt in Patch 1.1.0?

Als Erstes fixt Update 1.1.0 jede Menge Bugs. Und das ist keine Untertreibung, denn laut der Entwickler werden mit dem Patch über 200 Probleme beseitigt, die von der Community oder internen Playtestern gemeldet wurden. Laut der Patchnotes umfassen diese Fixes alle möglichen Bereiche des Spiels; von Abstürzen, über Clipping-Fehler bis hin zu nervigen Freischaltungs-Bugs bei Achievements. Außerdem wurden Fehler bei der Übersetzung beseitigt.

Der richtige Hammer sind allerdings zwei brandneue Missionen für die sogenannten Taktischen Simulationen, einen besonderen Herausforderungsmodus im Spiel, mit dem ihr beispielsweise neue Outfits und Goodies freischalten könnt. Dabei handelt es sich nicht um recycelte Aufträge aus der Story-Kampagne, sondern zwei völlig neue MI6-Trainingsumgebungen, die jeweils unterschiedliche Aspekte eure Spionagefähigkeiten auf die Probe stellen.

Die erste Mission mit dem Titel The Workshop führt Bond zu Qs Werkstatt, wo er eine Stealth-Mission absolvieren muss. Hier geht es vor allem ums leise Vorgehen: Ihr müsst Grips, Gadgets und Takedowns einsetzen, um Gegner lautlos auszuschalten, während ihr versucht zu entkommen. Die zweite Mission Extraction Avenue schlägt genau die andere Richtung ein: Hier müsst ihr euch den Weg durchs Level freischießen, bevor Verstärkung eintrifft.

Zusätzlich gibt es drei neue Waffen im TacSim-Modus: die Stormberg-Pistole im Kaliber 50, die DRX-2-Maschinenpistole und die DRS-7-SMG mit Schalldämpfer. Um die neuen Schießeisen freizuschalten, sind jeweils 3.000 Intel-Punkte erforderlich. Außerdem gibt's ein neues blaues Hawaii-Hemd für Bond, das ebenfalls 3.000 Intel kostet. Mit den neuen Herausforderungen und Freischaltungen will IOI den Wiederspielwert von First Light erhöhen.

Auf dem PC und auf der Xbox ist der jüngste Patch ein echtes Leichtgewicht; hier werden nur anderthalb bis vier Gigabyte Download fällig. Auf der PlayStation müsst ihr dagegen deutlich länger laden; hier ist der Download fast 24 Gigabyte groß.

Die Updategrößen für alle Plattformen:

  • PlayStation 5:  23.84 GB 
  • Steam: 3.6 GB 
  • Xbox Series: 1.39 GB 
  • Microsoft PC: 2.24 GB 
  • Epic Games Store: 3.99 GB
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Die vollständigen Patchnotes findet ihr wie gewohnt auf der zweiten Seite dieses Artikels; sie stammen von der offiziellen Webseite von Entwickler IO Interactive.

In der obigen Linkbox findet ihr derweil weitere interessante Gaming-News frisch aus der GameStar-Redaktion, die gerade besonders beliebt sind.

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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