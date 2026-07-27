Deadpool crasht ein großes Marvel-Event in einem Outfit, das er vor acht Jahren in einem gestrichenen Film tragen sollte

In Deadpool 2 war Thanos-Darsteller Josh Brolin (links) übrigens ein Teil der X-Force. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Was ist grau und stört das Marvel-Event auf der Comic-Con 2026? Deadpool. Der sonst rot gekleidete Antiheld hat bei seinen Avengers-Kollegen vorbeigeschaut und wollte mal fragen, wann denn die Dreharbeiten für Doomsday beginnen.

Der Film ist natürlich längst im Kasten, aber viele sind nach dem Auftritt überzeugt davon, dass Wade Wilson (Ryan Reynolds) ebenfalls am Start ist. Diesmal trug Deadpool jedoch einen grauen Anzug, der anscheinend aus Jeansstoff hergestellt wurde. Fans erinnern sich beim Anblick des Kostüms aber vielleicht auch an einen geplanten Film, der nie erschienen ist.

Hier erst einmal Bilder von Reynolds neuen Alter-Ego namens »Jeanpool«:

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Achtung! Es folgen Spoiler zu Deadpool 2. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Der gestrichene X-Force-Film

In Deadpool 2 trägt Wade tatsächlich für kurze Zeit ebenfalls einen grauen Anzug, da sein rotes Kostüm nach einer Explosion komplett mit Ruß überzogen wird. Das haben Fans 2018 natürlich sogleich als Anspielung auf die X-Force-Comics erkannt, in denen Deadpool und sein Team in vielen Ausgaben graue Tarnanzüge tragen.

Außerdem gründet Wade in dem Film ja sogar ein X-Force-Team bestehend aus Domino (Zazie Beetz), Shatterstar (Lewis Tan), Zeitgeist (Bill Skarsgård), Vanisher (Brad Pitt) und Peter (Rob Delaney). Die Geschichte geht aber nicht gut aus und in kürzester Zeit stirbt mehr als die Hälfte der Mitglieder bei der ersten Mission.

2:21 Deadpool 2 - Finaler Trailer stellt das neue Team von Deadpool vor

Autoplay

Schon ein Jahr vor dem Release von Deadpool 2 hat Fox bekannt gegeben, dass sich ein X-Force-Film beim Studio in der Entwicklung befindet. Noch bevor das Projekt je das Licht der Welt erblicken konnte, wurde 20th Century Fox im Jahre 2019 von Disney gekauft und in 20th Century Studios umbenannt.

Letztendlich wurde der geplante Film nach der Übernahme gestoppt und nicht mehr umgesetzt. Die Skript- und Regiearbeit sollte Drew Goddard übernehmen, der unter anderem an der TV-Serie Lost und Filmen wie Der Marsianer, The Cabin in the Woods oder zuletzt auch Project Hail Mary als Drehbuchautor mitwirkte.

Da der Großteil des Teams die erste Mission nicht überlebt hat, sollte das Spin-off von der Dynamik zwischen Deadpool, Cable (Josh Brolin) und Domino handeln. Genaue Story-Details hat es jedoch nie gegeben.

Ist Deadpool in Doomsday dabei?

Schon bevor Ryan Reynolds auf der Comic-Con auftauchte, brodelten immer wieder Gerüchte hoch, dass er und Hugh Jackman alias Wolverine im neuen Avengers-Film dabei sind. Es ist also kein Wunder, dass viele den Auftritt und die deutliche Anspielung auf ein mögliches Mitwirken von Deadpool in Doomsday als Bestätigung für die Vermutungen ansehen.

Mit Sicherheit können wir es zwar noch nicht sagen, aber es ist gut möglich, dass sich Marvel mit einigen Ankündigungen noch zurückhält, um diese kurz vor dem Release am 16. Dezember 2026 per Kinoposter oder Ähnlichem zu enthüllen.

Sagen wir es aber mal so: Mit diesem Auftritt ist es sehr wahrscheinlich, dass Deadpool irgendeine Rolle im nächsten Avengers-Abenteuer spielen wird – vielleicht wird er ja sogar in seinem grauen Anzug zu sehen sein und eventuell ja auch mit Mitgliedern seines gestrichenen X-Force-Teams?

Immerhin sind ja auch schon die X-Men aus dem damaligen Fox-Universum mit dabei, und es wäre sicherlich lustig, Josh Brolin als Cable wiederzusehen, nachdem er den Avengers als Thanos jahrelang das Leben schwer gemacht hat. Aber mal abwarten.