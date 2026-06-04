Urlaubsfotos einfacher teilen zwischen iPhone und Android: Google bringt die AirDrop-Unterstützung auf viele weitere Android-Smartphones

Viele weitere Android-Geräte können mit dem Juni-Update Daten mit Apple-Geräten austauschen. (Bildquelle: Google)

Jahrelang endete der unkomplizierte Austausch von Bildern, Filmen und Daten hart an der eigenen Systemgrenze und erzwang die oft frustrierende Nutzung von Drittanbieter-Apps – doch dieser Zustand gehört nun zunehmend der Vergangenheit an.

Wie Google in einem offiziellen Blogbeitrag zum aktuellen »June Feature Drop« ankündigt, werden immer mehr Android-Geräte mit Apples AirDrop kompatibel.

Nachdem bereits Anfang des Jahres die ersten Pixel-Modelle via Quick Share mit iPhones kommunizieren konnten, erweitert das Juni-Update diese Liste jetzt deutlich.

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Waren es zu Beginn des Jahres noch ausschließlich Googles hauseigene Pixel-Smartphones, die den Brückenschlag zu iOS wagten, öffnet sich das Tor jetzt für die breite Android-Masse.

Die technische Hürde ist dabei erfreulich niedrig: Wie Google betont, genügt in der Regel ein Smartphone ab Android 15 sowie die aktuelle Version des Play-Dienstes, um die Mauer zum Apple-Ökosystem endgültig einzureißen.

Laut dem Online-Magazin 9to5Google bekommen die folgenden Modelle als erste die Unterstützung für AirDrop.

Samsung : Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Galaxy Z TriFold, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Z Fold6 (Special Edition)

: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Galaxy Z TriFold, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Z Fold6 (Special Edition) OnePlus : OnePlus 15

: OnePlus 15 Xiaomi : Xiaomi 17T Pro

: Xiaomi 17T Pro Vivo : Vivo X300 and X300 Pro

: Vivo X300 and X300 Pro Honor: Magic V6

Damit steht nach Installation des Updates einem Austausch mit Apple iPhone-Geräten nichts mehr im Wege.

Allerdings bleiben weiterhin viele Android-Modelle außen vor. Auch der Austausch mit anderen Systemen, wie Windows, wird weiterhin nicht direkt unterstützt.

Sicherheit steht im Fokus

Um Problemen, wie der unaufgeforderten Zusendung von Bildern, zu begegnen, setzt Google auf strenge Sicherheitsvorgaben. Der Ende-zu-Ende verschlüsselte Austausch von Daten stellt sicher, dass weder Google noch Apple die geteilten Inhalte direkt einsehen können.

Zudem muss jeder Transfer von der Empfängerseite manuell genehmigt werden, bevor die Übertragung überhaupt beginnt.

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Mit dem Juni-Update reißen Google und Apple endlich eine der größten Barrieren beim Teilen von Fotos und Dateien zwischen den beiden großen mobilen Betriebssystemen ein Stück weiter ein.

Der längst überfällige Schritt macht den Datenaustausch zwischen Android- und Apple-Geräten unkomplizierter, auch wenn noch nicht alle Android-Geräte von ihm profitieren.