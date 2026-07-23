Gothic Remake - Ein Spieler hat herausgefunden: Der wahre namenlose Held ist Buddler #8!

Auch der einfachste Buddler kann den Lauf des Schicksals verändern.

Im Gothic Remake – wie auch schon im Original – bekommt man manchmal Begleiter zur Seite gestellt. Coole Sache vor allem zu Spielbeginn, denn die putzen die Monster weg und wir erhalten dafür Erfahrung.

Der Begleiter, den ein Gothic-Spieler versehentlich rekrutiert hat, war vom Spiel aber nicht vorgesehen. Gerade deshalb ist die Geschichte so unterhaltsam: Dank eines Bugs stieg ein namenloser Buddler zur Legende auf.

Und nein, damit ist nicht unser Hauptcharakter gemeint.

»Nicht ohne meinen Bruder, Buddler #8«

Geteilt hat die Geschichte Reddit-Nutzer Intelligent-Pin2550. In seinem Post seht ihr auch das einzige Bild des Buddler-Begleiters – und ja, ihr erkennt eine gewisse Endgame-Location ganz richtig.

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Buddler #8 war nicht nur lustig, sondern offenbar eine echte Hilfe in einem Permadeath-Run auf der höchsten Schwierigkeit. Warum er sich dem Helden angeschlossen hat, weiß niemand, vermutlich gibt’s einen Zusammenhang mit einer Gardisten-Quest in der Alten Mine.

Der namenlose Buddler hat nicht mal eine Spitzhacke im Gepäck und trägt natürlich auch keine Rüstung. Aber wie der Post-Ersteller erzählt, hielt das die absolute Kampfmaschine nicht davon ab, sich mit bloßen Fäusten auf die stärksten Gegner zu stürzen. Eindeutig der wahre Auserwählte!

0:21 Gothic Remake: Wo ist das Alte Lager? Unter der Brücke, ist doch klar!

Autoplay

Praktischerweise war er unsterblich. So richtete er zwar keinen nennenswerten Schaden an, hat seinem namenlosen Helden (und dem Spieler) aber wohl einen dicken Moralboost verliehen. Bis in den Schläfertempel ist Buddler #8 gefolgt. Darauf gibt’s ein letztes virtuelles High Five des Reddit-Nutzers:

Das hier geht an dich, Buddler #8. Dir war nie bestimmt, die Mine zu verlassen, aber du hast es irgendwie geschafft, zum MVP meines Permadeath-Runs zu werden.

Der Bug scheint gar nicht so selten aufzutreten. In den Kommentaren unter dem Post berichten Leute von ähnlichen Ereignissen. Jemand hat sogar zwei Buddler-Kumpanen auf diese Art gewonnen. Womit die namenlosen NPCs die meiste Zeit hilfreicher sind als unser guter Freund Lester, nur mal so am Rande erwähnt …