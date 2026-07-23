Einer meiner liebsten Sci-Fi-Actionfilme ist älter als ich selbst: Jetzt kehrt RoboCop als TV-Serie von Amazon zurück

»Your move, creep!« Bildquelle: MGM Studios/Amazon

Eine ganz bestimmte Frage bringt mich immer ins Straucheln: Was ist eigentlich mein liebster Actionfilm? Und je nachdem, an was für einem Tag ihr mich erwischt, schwanke ich zwischen Mad Max: Fury Road und RoboCop.

Denn Paul Verhoevens Kult-Klassiker setzt mit stolzen 39 Jahren vielleicht an der ein oder anderen Stelle etwas Rost an, ist aber heute noch immer ein Brett: Die Mischung aus einer erbarmungslosen Sci-Fi-Dystopie, schamloser Satire und knallharter Action macht es mir leicht, mich immer wieder für die tragische Geschichte von Alex Murphy zu begeistern.

Und damit stehe ich natürlich nicht alleine dar. RoboCop hat Kultstatus und es sollte niemanden verwundern, dass auf das Original von 1987 gleich zwei Kino-Fortsetzungen, mehrere TV-Serien, Videospiele und auch ein moderner Kino-Reboot folgten.

Die meisten davon sind aber kaum der Rede wert – bis auf das Videospiel Rogue City von Teyon, denn das knallt ordentlich!

1:56 Neuer Trailer: Nach 87 Prozent positiven Reviews legt der RoboCop-Shooter im DLC nach

Autoplay

Vali Aschenbrenner Über den Autor: Egal ob Total Recall, Starship Troopers oder eben RoboCop: Wenn Filmexperte und Vali Actionfilmen der 80er bis 90er etwas abgewinnen kann, dann denen von Regisseur Paul Verhoeven. Aber natürlich haben auch Streifen wie Predator, Mad Max, Terminator oder Conan einen festen Platz in seinem Herzen - daran mindern weder misslungene Fortsetzungen oder Reboots etwas.

RoboCop bekommt eine neue TV-Serie - diesmal von Amazon

Jetzt wagen die Amazon MGM Studios einen neuen Versuch, und zwar mit einer Robocop-Serie (und ja, hier wird das C in der Mitte klein geschrieben). Dass ein derartiges Projekt in der Mache ist, ist nicht völlig neu, nun hat es aber offiziell grünes Licht bekommen.

Momentan bleiben konkrete Details überschaubar, was bisher bekannt ist, habe ich wie folgt für euch zusammengefasst (via THR):

Die Serie soll erstmal acht Folgen umfassen

Für die Entwicklung ist Blumhouse Atomic Monster (Mortal Kombat, Aquaman, M3gan) verantwortlich

Als Showrunner fungiert Peter Ocko (Lodge 49, Pushing Daisies, The Office)

James Wan, Michael Clear und Rob Hackett sind als ausführende Produzenten involviert

Die Grundidee für die neue Robocop-Serie verrät bislang: Die Themen Menschlichkeit versus Technologie und die Folgen unkontrollierter Unternehmensmacht sind heute aktueller denn je, was die Serie zum idealen Stoff für eine Neuinterpretation im Zeitalter des modernen Fernsehens macht. (Und ja, mir ist die Ironie, dass das von Amazon kommt, durchaus bewusst.)

Mit Peter Friedlander verspricht der Head of Global Television der Amazon MGM Studios außerdem:

RoboCop ist eine Filmreihe, die dem Publikum seit fast vier Jahrzehnten etwas bedeutet – nicht nur als Action-Spektakel, sondern auch als scharfsinniger, provokanter Spiegel unserer Beziehung zu Technologie und Macht. Peter Ocko hat eine Vision geschaffen, die den Kern dessen würdigt, der das Original so zeitlos gemacht hat, und gleichzeitig etwas völlig Neues und Aktuelles für die heutige Zeit entwickelt. In Verbindung mit der filmischen Sensibilität von James Wan und dem Team von Blumhouse Atomic Monster sind wir überzeugt, dass diese Serie eine ganz neue Generation von Fans auf Prime Video in ihren Bann ziehen wird.

Detaillierte Infos zur Story, dem Setting oder Casting gibt es momentan nicht. Diesbezüglich können Fans erstmal nur abwarten.

Und ob die Amazon-Serie zu einem meiner liebsten Sci-Fi-Actionfilme auch mich überzeugt, wage ich so früh nicht zu beurteilen. Für mich steht und fällt das Projekt damit, ob es die Idee und den Geist von Paul Verhoeven einzufangen vermag.