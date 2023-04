Wie viele Spieler nutzen Raytracing - Könnt ihr die überraschenden Daten von Nvidia bestätigen?

Raytracing ist eine Technologie, die in der Gaming-Industrie immer beliebter wird. Die Technologie erlaubt die Berechnung von Licht und Schatten in Echtzeit und ermöglicht es Spielern, realistischere und immersivere Erfahrungen zu machen.

Manchmal ist diese Technologie allerdings so hardwarehungrig, dass es sich nicht lohnt, Raytracing einzuschalten. Dabei kommt es natürlich stark auf das jeweilige Spiel und die Grafikkarte an.

Und trotzdem: Laut Nvidia nutzen selbst Spieler mit der ersten Generation von Raytracing-Grafikkarten (Nvidia RTX 2000er-Reihe) sehr häufig Raytracing. Beim gestrigen Launch der RTX 4070 haben sie uns Daten gezeigt.

Weiter unten haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt.

Realistisches Licht beim Zocken - so beliebt ist Raytracing

Als die erste RTX Grafikkarte kam 2018 auf den Markt. Seither hat sich das Nutzerverhalten deutlich geändert.

Die Nutzung von Raytracing und DLSS hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die Zahlen von Nvidia zeigen, dass diese Funktionen während der Herrschaft der Turing-Architektur anfangs viel weniger beliebt waren als im Jahr 2023. Eine Tabelle zeigt den eindeutigen Trend zwischen den Generationen.

Beachtet, dass die RTX 20- und RTX 30-Zahlen vom Februar 2023 in Kleingedruckten unter der RTX 40-Schlagzeile (und dem Bild auf der rechten Seite) stehen. Nvidia sammelt all diese Daten über die GeForce Experience-Software, sodass nicht jeder, der diese GPUs verwendet, erfasst wird.

Die neuesten Daten stammen dabei aus dem Februar dieses Jahres:

Grafikkarten-Generation RTX On DLSS RTX 20 37 % 68 % RTX 30 56 % 71 % RTX 40 83 % 79 %

RTX On ist in der ersten Generation von Grafikkarten, die Echtzeit-Raytracing in Hardware unterstützen, weniger beliebt. DLSS kam dann später dazu und wurde einige Jahre nach der Einführung der RTX 20-Reihe viel attraktiver.

Die Nutzung von DLSS nimmt mit neuen Generationen zu. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mehr und mehr Spiele diese unterstützen und die Umsetzung stetig besser wird.

In Dieser Grafik zeigt Nvidia wie viele Grafik-Features seit 2018 entwickelt und implementiert wurden.

Auch interessant: Spieler mit der RTX 40-Reihe sogar öfter Raytracing einschalten als DLSS. Was wohl etwas ungewöhnlich ist, denn die Upscaling-Technologie hilft im Normalfall, das Spiel flüssig zum Laufen zu bringen, gerade wenn Raytracing aktiviert ist.

Nvidia gibt auf der Folie an, dass die Anzahl der Spiele und Apps, die diese Echtzeit-Raytracing-Technologie unterstützen, von nur vier RTX On-Titeln im Jahr 2018 auf 400 angestiegen ist.

Diese Grafik zeigt den prozentualen Anteil der genutzten Features und Setups mit einer der Nvidia RTX 40-Reihe.

Die letzte Folie zeigt, dass Menschen mit den neuesten Grafikkarten aus der RTX 40-Reihe am ehesten Lust auf die Features haben. Das ist nicht weiter verwunderlich in Anbetracht der Tatsache, dass jemand viel Geld ausgibt, um sich dieses Spielerlebnis zu gönnen.

Wichtig: Es ist unklar, wie die GeForce Experience einen Benutzer als jemanden zählt, der RTX und DLSS eingeschaltet hat. Es ist wahrscheinlich am besten, die Zahlen insgesamt mit etwas Skepsis zu betrachten. Unternehmen stellen ihre Daten meist positiv dar, um zu »beweisen«, dass ihre Technologien erfolgreich sind.

Umfrage: Was nutzt ihr?

Wir wollen es von euch wissen und haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Nutzt ihr überhaupt eine RTX-Grafikkarte? Wenn ja, nutzt ihr Raytracing? Lasst es uns gerne wissen:

Jetzt seid ihr an der Reihe! Überraschen euch die Zahlen, die Nvidia veröffentlicht hat? Hättet ihr mit solchen Zahlen zu RTX On und DLSS gerechnet? Und welche Erfahrungen habt ihr mit Raytracing gemacht? Unabdingbar, nettes Gimmick und unnötiger Schnickschnack? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!