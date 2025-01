Razer Blade 16 (2025): Razer stellt das dünnste Gaming-Notebook vor und packt eine mit RTX 5090 rein

Das neue Razer Blade 16 ist an der dünnsten Stelle nur 15mm dünn. (Quelle: Razer)

Razer hat auf der CES die neueste Iteration seines Razer Blade 16 -Notebooks enthüllt, das ein ultraschlankes Design mit potenter Hardware-Power vereinen soll.

Es bleibt bei einem hochwertigen Unibody-Gehäuse aus Aluminium, das bereits in den früheren Versionen mit einer hohen Verarbeitungsqualität überzeugen konnte.

Das Gehäuse des neuen Modells soll laut Razer an der dünnsten Stelle nur noch 1,49 cm (14,986 Millimeter) messen – also rund 32 Prozent schlanker als der Vorgänger. Razer zufolge ist es der dünnste Gaming-Laptop. In Anbetracht der leistungsfähigen Hardware ist das durchaus beeindruckend.

Auch das neue Blade 16 hat ein hochwertiges Unibody-Gehäuse aus Alu. (Quelle: Razer)

Gaming-Power dank RTX 5000-GPU

Bei der Grafik setzt Razer auf die neuen Chips von Nvidia, das Maximum stellt dabei die Geforce RTX 5090m mit 24 GB GDDR7 VRAM dar, die mit einer TGP von 155 Watt arbeiten darf. Eine Premiere gibt es auch bei der CPU: Der Hersteller gibt bei seinem 16-Zoll-Modell Intel den Laufpass und setzt erstmals auf einen AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor.

Beim Display setzt der Hersteller auf ein OLED-Panel. (Quelle: Razer)

Die CPU bietet 12 Kerne und verfügt über eine Neural Processing Unit (NPU) mit bis zu 50 TOPS. Beim RAM kommt schneller LPDDR5X-Speicher mit 8000 MHz zum Einsatz.

Damit die Komponenten in dem dünnen Gehäuse auch ohne zu überhitzen arbeiten können, hat man bei Razer auch das Kühlsystem überarbeitet. Es kommt weiterhin eine Vapor-Chamber zum Einsatz, die 57 Prozent der Hauptplatine bedecken soll.

Die Lamellen an den Kühlkörpern sollen laut Hersteller jetzt nur noch einen Abstand von 0,05 Millimetern aufweisen. Indem der Abstand der Lamellen zueinander verringert wird, kann die Oberfläche der Kühler gleichzeitig erhöht werden.

Für die leistungsstarke Hardware musste das Kühlsystem überarbeitet werden. (Quelle: Razer)

Hochwertiges OLED-Panel

Keine Kompromisse geht Razer beim Display ein. Verbaut wird im neuen Razer ein OLED-Panel mit 240 Hertz und QHD+-Auflösung. Mit 4,7 Millimetern bleiben die Ränder um den Bildschirm besonders schmal.

Das Blade 16 in der 2025er Version ist jetzt noch dünner. (Quelle: Razer)

Auch bei der Tastatur hat das Unternehmen noch einmal Hand angelegt. Der Tastenhub soll um ganze 50 Prozent auf nun 1,5 Millimeter erhöht worden sein. Weiterhin wurden neue Makro- und eine Copilot-Taste hinzugefügt.

Letztes Jahr stellte Razer übrigens eine neue Möglichkeit zur Kühlung vor:

0:16 Razer stellt eine neue Lösung für überhitzende Laptops vor

Autoplay

Hier noch einmal die technischen Spezifikationen im Überblick:

OLED-Display QHD+ mit 240 Hz Bildwiederholrate

AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor

Nvidia Geforce RTX 5090 mit 24 GB VRAM

Unibody-Aluminiumgehäuse

Vapor Chamber-Kühlsystem mit zwei Lüftern

Tastatur mit 1,5 mm Hubweg und Copilot-Taste

Preise und Verfügbarkeit

Was das neue Razer Blade 16 kosten soll, hat der Hersteller nicht mitgeteilt. Sieht man sich die Specs an und berücksichtigt die Preise der Vorgängergeneration, dürfte schnell klar werden, dass der Spaß nicht billig wird. Dem Hersteller zufolge soll das neue Modell im Laufe des ersten Quartals 2025 im Handel erhältlich sein.