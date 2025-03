Xiaomi-Konkurrent zeigt neues Handy, das richtige Kameras bald überflüssig machen könnte

Realmes Interchangeable-Lens-Concept-Handy soll verschiedene Objektive unterstützen, um die Qualität von Fotos zu erhöhen. Bildquelle: Realme

Für viele Anwender ist die verbaute Kamera ein wichtiger Teil des Handys. Kein Wunder also, dass Hersteller die Fähigkeiten der Kameras von Jahr zu Jahr immer weiter ausbauen. An Systemkameras kommen Handys aber nach wie vor nicht heran.

Das ist passiert: Nachdem Realme vor wenigen Tagen einen Teaser für ein neues Kamera-Handy auf X veröffentlicht hat, wurde das Konzept-Handy in Barcelona offiziell vorgestellt. Das Handy soll die Fotografie durch die Unterstützung von Objektiven auf eine neue Stufe stellen.

Im Detail:

Das Realme Interchangeable-Lens-Concept-Handy unterstützt Objektive, die auf das Handy geschraubt werden können.

Realme verwendet einen 1-Zoll-CMOS-Kamera-Sensor von Sony.

Unterstützt werden Objektive, die mit Leicas M-System kompatibel sind.

Offiziell auf X und YouTube vorgestellt

Realme hat das Konzept-Handy auf X ehemals Twitter der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch auf YouTube gibt es von Realme ein Video, in dem das neue Handy vorgestellt wird. Zudem werden in dem Video auch Bilder gezeigt, die mit dem Handy aufgenommen worden sein sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es werden zwei Objektive gezeigt: Zum einen ein 73-mm-Objektiv für Porträtaufnahmen und ein 234-mm-Teleobjektiv.

Neben dem 1-Zoll großen Sensor verbaut Realme auch konventionelle Kameras. So verfügt das Handy über zwei weitere Kameras auf der Rückseite. Diese sollen weiterhin notwendig sein, da die Verwendung der 1-Zoll-großen Kamera nur mit Objektiven möglich ist.

Laut Android Authority kommt das Handy allerdings ohne integrierte Teleobjektiv-Kamera aus. Dies würde bedeuten, dass es nur digitalen Zoom unterstützen würde.

0:25 Xiaomi 15 Ultra: Dieses Video wurde mit der Kamera des neuen Smartphones aufgenommen

Autoplay

Passend zum Thema:

Auch Xiaomi zeigt neues Konzept-Handy

Laut The New Camera soll auch Xiaomi ein neues Konzept-Handy in Barcelona für die verbesserte Fotografie vorgestellt haben. Das zeigt ebenfalls ein Video auf YouTube.

Das Design kombiniert das Xiaomi 15-Smartphone mit abnehmbaren Objektiven. Demonstriert wurde ein 35 mm f/1.4 Objektiv und ein speziell angefertigter 100-Megapixel-Sensor im Micro-Four-Thirds-Format.

Nun ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von den Konzept-Handys? Könntet ihr euch vorstellen, in Zukunft mit einem Handy statt einer Systemkamera zu arbeiten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.