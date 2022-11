Wilder Ritt: Ein kreativer Bastler baut für Red Dead Redemption 2 das absurdeste Force Feedback, das wir je gesehen haben

Um es gleich vorwegzunehmen: Das Bastelprojekt und Force Feedback, um das es hier geht, ist nicht ernst gemeint. Dafür ist es aber herrlich absurd, sich das passende Youtube-Video des Bastlers unten anzuschauen, und genau deshalb gibt es auch diesen Artikel dazu.

Die Vision, die laut Titel des Videos dahinter steht: Das Reiten zu Pferde in Red Dead Redemption 2 wirklich zu spüren. Auch ohne es selbst ausprobiert zu haben, können wir mit Sicherheit sagen, dass dieses Unterfangen dem Bastler eindrucksvoll gelungen ist - wenn auch mit einem entscheidenden Fehler.

Wie bewegt sich eigentlich so ein Pferd?

Dabei beginnt das Video sehr vielversprechend: Um das öde und völlig feedbacklose Reiten in RDR2 per Tastendruck mal so richtig aufzupeppen, schaut sich der Bastler sogar bei Youtube an, wie die Bewegungsanimation eines Pferdes aussieht. Was soll da noch schiefgehen!

Die nötige Hardware richtig einzusetzen und entsprechend zu programmieren, dürfte aber zugegebenermaßen nicht gerade trivial sein. Auf Wunsch könnt ihr den passenden Code sogar herunterladen. Was damit dann beim Spielen passiert, verleiht der viel zitierten Immersion eine ganz neue Bedeutung, wie ihr hier sehen könnt:

Damit der Monitor nicht beim ersten Schritt des Pferdes vom Schreibtisch fliegt, muss der Bastler ihn mit jeder Menge Tape daran festkleben. Die Chancen dürften aber sehr gut stehen, dass er das Reiten in RDR2 auf die Art ganz schnell aufgibt. Andernfalls würde der nicht gerade stabil wirkende Schreibtisch wohl auch sehr schnell auseinanderfallen.

Und was soll jetzt der entscheidende Fehler sein? Ganz einfach: Wäre es nicht viel logischer, das Force Feedback am Stuhl anzubringen statt am Schreibtisch? Schließlich spürt man die Bewegungen eines Pferdes beim echten Reiten viel mehr mit dem Gesäß als mit den Händen.

Allerdings könnte es das Gewicht des Spielers erschweren, einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Oder der Youtuber hat sich einfach nur gedacht, dass er lieber seinen Schreibtisch und Monitor zerstört als einen Rücken - und seine Wahl war weise.

Auch wenn der Youtuber es hier nicht ganz ernst gemeint übertreibt, wie steht ihr generell zum Thema Force Feedback in Spielen? Ist das etwas, was Entwickler und Hardware-Hersteller gemeinsam deutlich weiter ausbauen sollten oder könnt ihr gut darauf verzichten? Schreibt es gerne in die Kommentare!