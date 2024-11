Im Vergleich zum Vorgänger Red Magic Pro 9S (im Bild) soll das neue Kühlsystem für eine noch bessere Leistung sorgen.

Fans von Gaming-Smartphones sollten sich den 13. November im Kalender anstreichen, denn dann wird das Red Magic 10 Pro voraussichtlich vorgestellt.

Einige Details hat der Hersteller bereits verraten, nun gibt es nähere Informationen zum neuen Kühlsystem.

In einem Post auf dem chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo (via Gizmochina) veröffentlichte James Jiang, General Manager bei Red Magic, nähere Details.

So soll beim Red Magic 10 Pro ein zehnlagiges Kühlsystem zum Einsatz kommen, das die Prozessortemperatur laut Hersteller um bis zu 21 Grad Celsius senkt.

Flüssigmetall für bessere Wärmeableitung

Dazu setzt Red Magic erstmals als Wärmeleitmaterial Flüssigmetall ein, wie wir sie beispielsweise von der PS5 (Pro) oder aus dem PC-Bereich kennen. Im Vergleich zu herkömmlicher Wärmeleitpaste besitzt sie eine bessere Wärmeleitfähigkeit.

Beim Red Magic 10 Pro soll sich diese um 30 Prozent verbessern.

Wie bei den Vorgängermodellen wird es aber nicht nur ein passives Kühlsystem geben. Red Magic bestätigte, dass auch beim neuen Gaming-Handy wieder ein aktiver Lüfter verbaut werde.

Die verbesserte Kühlung kann in bestimmten Szenarien echte Vorteile haben. So verhindern niedrigere Temperaturen, dass die CPU gedrosselt wird. Letztlich ist das der gesamten Performance zuträglich und kann vor allem in Spielen für stabilere FPS-Werte (Frames Per Second) sorgen.

Snapdragon 8 Elite und besseres Display

Als Prozessor kommt beim Red Magic 10 Pro der neue Snapdragon 8 Elite zum Einsatz. Auch erste Details zum verbauten Display hat der Hersteller veröffentlicht.

Im Vergleich zum Vorgängermodell Red Magic 9s Pro wächst der Bildschirm von 6,8 auf 6,85 Zoll an. Das gelingt durch dünnere Bildschirmränder.

Das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis liegt bei 95,3 Prozent, die Bildschirmränder sind lediglich 1,25 Millimeter dick. Die Auflösung beträgt 1,5K (2.688 x 1.216 Pixel).

Zudem gibt es im Vergleich mit dem Vorgänger eine höhere Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz statt 120 Hertz sowie eine höhere Spitzenhelligkeit. Das Red Magic 10 Pro erreicht demnach 2.000 Nits. Zum Vergleich: Das Modell 9s kam auf 1.600 Nits.

Was haltet ihr von sogenannten Gaming-Smartphones? Seid ihr schon gespannt auf das neue Red Magic 10 Pro oder reicht euch für Mobile Games ein reguläres Handy? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns in den Kommentaren.