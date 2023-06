Reddit-Blackout: CEO behauptet, dass es bald vorbei sein wird - die Community sieht das anders

Wie lang Streikt Reddit noch? Wenn es nach dem CEO geht, nicht mehr lange. (Bild: Unsplash / Markus Spiske / Reddit)

Die Leute hinter Reddit müssen sich in letzter Zeit für ihre neue Preispolitik rechtfertigen. Nutzern ist es zwar gestattet, Reddit weiterhin kostenlos zu nutzen, doch Entwickler von Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel Apollo, müssen draufzahlen, um sie weiter betreiben zu können. Es geht um mehrere Millionen Dollar im Jahr.

Um die Entwickler zu unterstützen, haben tausende Subreddits einen Blackout angekündigt. Der Plan: Vom 12. bis zum 14. Juni erscheinen keine neuen Inhalte in den »streikenden« Communities.

In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter von Reddit, die am Montagnachmittag verschickt wurde, äußerte sich CEO Steve Huffman zu den jüngsten negativen Reaktionen auf das Unternehmen.

Er forderte die Mitarbeiter auf, den Lärm auszublenden und betonte, dass der derzeitige Blackout tausender von Subreddits letztendlich vorübergehen werde. Das Memo will The Verge von nicht näher genannten Quellen erhalten haben.

Dem steht konträr gegenüber, dass der Blackout von vielen Subreddits verlängert wird.

Das Memo verspricht Zuversicht

Huffman betont, dass der Blackout keinen signifikanten Umsatzeinfluss hatte und dass das Unternehmen erwartet, dass viele der Subreddits heute wieder online gehen werden. Er sagt:

»Es gibt eine Menge Lärm in diesem Fall. Lauter als jemals zuvor. Unsere Teams arbeiten daran, und wie alle Explosionen auf Reddit wird auch diese vorübergehen.«

Darüber hinaus warnt Huffman die Mitarbeiter davor, Reddit-Produkte in der Öffentlichkeit zu tragen, da der Ärger über die API-Preisänderungen sie zur Zielscheibe für frustrierte Benutzer machen könnte.

Weiterhin betont er die Notwendigkeit, die geplanten Ziele zu erreichen und das Produkt zu verbessern. Kurzfristig stehen wichtige Veröffentlichungen von Mod-Tools an, die erfolgreich umgesetzt werden müssen.

Blackout auf unbestimmte Zeit

Aus Protest sind über 8.000 Reddit-Communitys vorübergehend offline gegangen, und obwohl viele planen oder geplant haben, heute wieder online zu gehen, haben einige erklärt, dass sie so lange privat bleiben werden, bis Reddit die Kosten der API fairer gestaltet.

Auf Twitch könnt ihr den Stand des Blackouts live verfolgen.

Im Live-Stream »reddark_247« gibt es einen Überblick der Subreddits, die sich »dunkel geschaltet« haben. Stand jetzt (14. Juni, 11:30Uhr) sind noch rund 7000 der ursprünglichen 8000 am Streik beteiligt.

Im Stream werden außerdem Moderatoren dazu aufgerufen, die Subreddits geschlossen zu halten. Nutzer sollen dafür abstimmen, weiter am Blackout teilzunehmen. Momentan wird vielerorts darüber abgestimmt, ob man wieder live gehen soll oder nicht.

Huffmanns Memo

Wie bereits erwähnt, hat The Verge angeblich eine Kopie des Memos erhalten und sie auch veröffentlicht. Wir haben euch die Mitteilung von Steve Huffmann ins deutsche übersetzt:

»Hallo Snoos, Seit letzter Nacht sind etwa tausend Subreddits privat. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen bis Mittwoch zurückkehren werden; viele haben das bereits angekündigt. Wir wussten, dass sowas auf uns zukommen würde. Dennoch ist das eine Herausforderung. Wir haben viel Arbeit vor uns. Eine Reihe von Snoos hat rund um die Uhr gearbeitet, sich an die Belastungen der Infrastruktur angepasst, sich mit den Gemeinden ausgetauscht und auf die unzähligen Probleme im Zusammenhang mit diesem Stromausfall reagiert. Vielen Dank, Team. Bisher haben wir keine nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen feststellen können und wir werden die Entwicklung weiter beobachten. Es gibt eine Menge Lärm in diesem Fall. Lauter als jemals zuvor. Unsere Teams arbeiten daran, und wie jeder Tumult auf Reddit wird auch dieser vorübergehen. Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, konzentriert zu bleiben, uns Herausforderungen zu stellen und weiter voranzukommen. Wir müssen unbedingt das liefern, was wir versprochen haben. Die einzige langfristige Lösung besteht darin, unser Produkt zu verbessern. Kurzfristig müssen wir ein paar kritische Mod-Tools auf den Markt bringen. Während die beiden größten Drittanbieter-Applikationen, Apollo und RIF, zusammen mit einigen anderen, angekündigt haben, dass sie Ende des Monats eingestellt werden, sind wir mit einigen anderen noch im Gespräch. Und wie ich in meinem Beitrag von letzter Woche erwähnt habe, werden wir barrierefreie Anwendungen ausnehmen und haben bisher Vereinbarungen mit RedReader und Dystopia getroffen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Reddit-Klamotten in der Öffentlichkeit tragen. Einige Leute sind wirklich verärgert. Wir wollen nicht, dass Sie für diese Leute zur Zielscheibe werden. Nochmals: Wir werden das schon schaffen. Vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung.«

Nutzt ihr regelmäßig Reddit? Nehmt ihr am Streik teil oder sucht ihr schon nach den Subreddits, die wieder offen sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!