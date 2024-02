Millionen-Deal: Reddit verkauft eure Posts an eine unbekannte KI-Firma

Urheberrechtsverletzungen in Verbindung mit KI stehen vor Gericht (via The Verge). Noch ist nicht geklärt, ob es rechtens ist, dass KI das offene Internet zum Lernen verwenden darf.

Wie Bloomberg berichtet, macht Reddit nun seine Nutzerinhalte zu Geld, indem es sie an eine unbekannte KI-Firma verkauft.

Das ist der Deal

Reddit wird »einem ungenannten großen KI-Unternehmen« im Rahmen eines neuen Lizenzabkommens Zugang zu seiner Plattform gewähren. Der Deal wird auf 60 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Darum kann sich der Wert noch ändern: Reddit plant, an die Börse zu gehen, so Reuters. Das könnte sich auf den Deal auswirken.

Erst vergangenen Oktober drohte Reddit damit, Googles und Bings Bots den Zugang zur Seite zu verbieten, damit sie sich nicht an Nutzerinhalten bedienen. Die Quelle der damaligen Gerüchte gab gegenüber der Washington Post an, dass die Plattform auch ohne Suchmaschinen überleben würde.

Reddit kämpft mit harten Bandagen. Im Sommer 2023 gingen Communitys in Streik, weil Drittanbieter-Apps auf der Seite verboten wurden:

KI-Firmen suchen Trainingsmöglichkeiten

Dass Reddit seine Nutzerinhalte laut Bloomberg verkauft, kommt nicht von ungefähr.

Um auf der sicheren Seite zu sein, suchen Unternehmen wie OpenAI oder Apple nach Deals mit Firmen, die Daten verkaufen, damit sie ihre KI-Modelle trainieren können.

Das Interessante: OpenAI schreibt sein Gesuch mit einem Wert von 5 Millionen US-Dollar aus. Der Deal, den Reddit geschlossen hat, ist dagegen das Zwölffache wert.

Große Wellen im KI-Bereich schlägt derzeit auch das KI-Modell von OpenAI namens Sora, denn es erstellt realistisch aussehende Videos:

Wusstet ihr, wie viel Reddit wert ist? Wie Bloomberg berichtet, stieg der Jahresumsatz von Reddit bis Ende 2023 um 20 Prozent, lag aber immer noch 200 Millionen Dollar unter dem Ziel von 1 Milliarde Dollar, das das Unternehmen sich zwei Jahre zuvor gesetzt hatte.

Was haltet ihr davon, dass Reddit Nutzerinhalte an Firmen verkauft? Schreibt es gerne in die Kommentare.