Endlich bekommt die erste RTX-Generation neue Liebe und ein nützliches Feature

Auch die Super-Version ist von dieser Änderung betroffen und kann das Feature jetzt nutzen wie die Modelle der 30er Serie (Foto von Andrey Matveev auf Unsplash)

Liebe für das Alte: Nvidia hat ein neueres Feature für ältere RTX-Grafikkarten der 2000-Serie nutzbar gemacht. Damit könnt ihr Videos künstlich verbessern bis zu einer Auflösung von 4K. Auf diese Funktion konnten bisher eigentlich nur Grafikkarten der 3000- oder 4000-Serie zurückgreifen.

Jetzt könnt ihr auch mit RTX 20-GPUs Videos hochskalieren

In einem Blogbeitrag vom 17.10.2023 berichtet Nvidia über den Support der Funktion für die 20er-GPU-Reihe. Jetzt soll möglich sein, was eigentlich gar nicht geplant war:

Dieses Feature könnt ihr jetzt also auch mit Karten der 2000-Reihe nutzen wie zum Beispiel der 2080 Ti. RTX Video Super Resolution ist die blumige Umschreibung für die Upscaling-Technik. Dabei wird -vereinfacht gesagt - mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz die Bildqualität aufgehübscht.

Wenn ihr jetzt beispielsweise ein YouTube-Video im Chrome Browser schaut, verbessert sich die Qualität von der Originalvideoquelle – beispielsweise FullHD (1080P) – künstlich auf bis zu 4K. Die Videos wirken dadurch schärfer, weniger matschig und der Detailgrad wird erhöht.

Dieses Feature funktioniert mit dem Chrome- oder Edge-Browser sowie mit lokalen Videos des VLC-Mediaplayers.

Eigentlich schrieb Nvidia zu Release des Video-Features auf ihrer FAQ-Seite, dass der Aufwand zur Implementierung für die 20-Serie groß wäre und Nvidias Feature deshalb keine alten Karten unterstütze. Nur die neueren 30- oder 40-GPUs sollten also davon profitieren können.

Viele der Algorithmen hätten überarbeitet werden müssen, damit RTX Video Super Resolution in Verbindung zu den RTX 20-GPUs funktionieren kann.

Jetzt scheint Nvidia diesen arbeitsintensiven Schritt gegangen zu sein. Damit bekommt die 2000er-Reihe wieder etwas Liebe. Denn einige der RTX 20 Modelle sind noch gar nicht so alt.

Ende 2021 kam es zu einem erneuten Popularitätsanstieg der Serie, als das Modell RTX 2060 mit 12 GB RAM auf den Markt gebracht wurde, um die Nachfrage nach der damals neuen RTX 30-Serie abzufedern.

Diese Nvidia-Funktion benutzt ebenfalls eine KI

RTX Video Super Resolution motzt also mithilfe künstlicher Intelligenz eure Videos auf. Doch es gibt noch weitere Funktionen, die mithilfe einer KI eure Auflösung oder Bilder pro Sekunde (FPS) steigern.

Es nennt sich DLSS (Deep Learning Super Sampling). Diese Funktion unterstützt euch beim Zocken. Vereinfacht gesagt berechnet eure Grafikkarte euer Spiel in niedriger Auflösung wie FullHD oder HD.

Eine KI poliert anschließend die Qualität der Bilder auf und spuckt euch am Ende hochskalierte Bilder in Auflösungen wie 4K aus.

DLSS bietet euch also den Vorteil, dass die Rechenleistung deutlich geringer ist, weil die Grafikkarte in geringerer Qualität weniger berechnen muss. Ihr bekommt also mehr FPS und das Spiel läuft flüssiger.

Bei neueren GPUs kann die KI sogar neue Bilder dazu erfinden und erhöht so eure Framerate zusätzlich. Das wird dann Frame-Generierung genannt.

Aber Vorsicht: Nur die 4000-Reihe kann besagte Frame-Generierung leisten. Leider gibt es dieses Feature nicht für die 2000er Reihe.

Diese Funktion sieht auf den ersten Blick ganz nützlich aus. Autor Kevin hat das noch nicht getestet, da er bisher eine mal mehr oder weniger glückliche Beziehung zu seiner AMD-Grafikkarte führt. Habt ihr damit schon Erfahrungen sammeln können? Benutzt ihr diese Funktion sogar aktiv? Für welche Arten von Videos bietet sich RTX Video Super Resolution am meisten an? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.