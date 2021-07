RTX 3000 zur UVP: Sonderaktion in den USA lässt Bots keine Chance

Die Verfügbarkeit von Hardware wie Grafikkarten ist noch immer kritisch, auch wenn sich die Lage in letzter Zeit zumindest leicht verbessert hat. Eine gefragte Karte wie etwa die Geforce RTX 3080 zum ursprünglich von Nvidia vorgesehenen Preis zu ergattern, ist seit Monaten so gut wie unmöglich.

Dieser Umstand liegt unter anderem an der durch Corona gestiegenen Nachfrage und dem (wieder absinkenden) Boom von Kryptomining. Aber auch Scalper, die auf eine knappe Nachfrage spekulieren und Grafikkarten kaufen, um diese dann möglichst teuer wieder zu verkaufen, sind Teil des Problems.

Oftmals setzen solche Scalper auf Bots, die bei kurzzeitigen Verfügbarkeiten von Hardware-Beständen diese automatisiert aufkaufen. In Amerika macht nun ein großer Einzelhändler dieses Vorgehen in einem Sonderverkauf unmöglich.

Best Buy gegen Scalper

Der Einzelhändler Best Buy ist in Amerika dafür bekannt, Elektronik online wie auch offline an Endkunden zu verkaufen. Für den Verkauf von Grafikkarten der RTX-3000er-Serie hat sich der Händler nun etwas Besonders einfallen lassen.

Eine neue Lieferung von Nvidias Founders Editions wird nicht online, sondern ausschließlich in Geschäften vor Ort zur UVP angeboten. Die Aktion beschränkt sich auf den heutigen Dienstag, den 20. Juli.

Für Custom-Designs anderer Hersteller gilt die Aktion nicht, die Founders-Editions von Nvidia stellen aber aus unserer Sicht grundsätzlich ebenfalls eine sehr gute Wahl dar. Mehr dazu erfahrt ihr unter anderem in unserem Test der Geforce RTX 3080 zu ihrem Release:

Einlass-Tickets und begrenztes Kontingent

Um an der Aktion von Best Buy teilnehmen zu können, werden ab 07:30 Uhr morgens vor den Geschäften Tickets verteilt. Pro Kunde darf eine Grafikkarte erworben werden, so Best Buy über die Teilnahmebedingungen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der preislichen Attraktivität des Angebotes viele Kunden eine solche Karte erwerben möchten. Die GPUs dürften also einerseits sehr schnell ausverkauft sein. Andererseits ist es grade in Pandemiezeiten wichtig, dennoch für möglichst geordnete Bahnen zu sorgen.

Wie beurteilt ihr die Aktion von Best Buy? Und würdet ihr an vergleichbaren Aktionen teilnehmen, wenn ihr in Deutschland die Möglichkeit dazu hättet? Schreibt es gerne in die Kommentare!