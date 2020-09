Mit der RTX 3080 hat Nvidia die derzeit schnellste Grafikkarte für Spieler auf den Markt gebracht, wie unser Test der RTX 3080 zeigt. Offiziell ist sie ab dem heutigen 17. September um 15 Uhr verfügbar, die Zahl der passenden Angebote hält sich momentan aber noch stark in Grenzen.

Nvidias Founders Edition ausverkauft: Die von uns getestete Founders Edition für 699 Euro ist derzeit nicht mehr über den Shop von Nvidia erhältlich. Unter »Alle Kaufoptionen ansehen« werden nur fünf zusätzliche (und mindestens über 80 Euro teurere) Custom-Designs von EVGA mit Links zu Caseking gelistet. Lieferbar ist dort momentan aber keines dieser Modelle.

Nicht viel besser gestaltet sich die Situation mit Blick auf Preisvergleiche wie Geizhals. Dort sind momentan 16 verschiedene Modelle der RTX 3080 aufgeführt. Sie finden sich allerdings jeweils maximal bei vier Händlern, außerdem sollen nur drei der 16 Modelle überhaupt lieferbar sein.

Auch der direkte Blick auf Seiten von Händlern hilft nicht. So tauchen etwa bei Saturn zwei RTX 3080 auf der Webseite auf, verfügbar sind sie aber nicht. Notebooksbilliger.de listet zwar ganze 16 Modelle, sie können aber alle nur vorbestellt werden. Liefertermine sind gleichzeitig nicht bekannt.

Bereits im Vorfeld wurde vermutet, dass die Verfügbarkeit der RTX 3080 zum Release eher schlecht ausfallen könnte. Da sie sehr viel Leistung zu einem niedrigeren Preis als im Falle der RTX-2000-Generation liefert, dürfte die Nachfrage zwar hoch sein. Eine hohe Nachfrage allein kann die aktuelle Situation aber wohl nicht erklären.

Wir haben eine entsprechende Anfrage zu der Verfügbarkeit der RTX 3080 (und auch der nächste Woche kommenden RTX 3090) an Nvidia verschickt. Das offizielle Statement dazu lautet folgendermaßen:

"Wir sehen eine beispiellose Nachfrage für die RTX 3080. Die Produktion der Karten läuft seit August, wir stellen sie so schnell wie möglich her. Das Nvidia-Team und unsere Partner liefern jeden Tag mehr Modelle zu den Händlern.



Wenn du Interesse an unserer Founders Edition oder an Partner-Karten der RTX-3080 hast, kannst du mögliche Kaufoptionen auf unserer Shop-Seite sehen, indem du auf »Alle Kaufoptionen ansehen« klickst. Falls du Probelme mit der Lieferung der RTX 3080 Founders Edition, dem Kundenservice oder andere Schwierigkeiten hast, kontaktiere bitte hier den Nvidia-Kundenservice."