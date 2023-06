RTX 4060: Man kann nur hoffen, dass die nun geleakten Benchmarks falsch sind

Es hat lange Zeit gedauert, bis Grafikkarten der neuen Generation auch in vernünftigen Preisregionen angekommen sind. So zum Beispiel die Radeon RX 7600 für unter 300 Euro aus unserem Test oder die die Geforce RTX 4060 Ti 8GB, die es mittlerweile für 400 Euro gibt.

Am 29. Juni soll nun der nächste Ableger aus Nvidias RTX-4000-Reihe auf den Markt kommen – die RTX 4060. Der Preis hierfür beträgt 329 Euro, also etwas mehr als der aktuelle Straßenpreis für die RX 7600.

Nun wurde ein Benchmark zu Nvidias Einsteigerklasse geleakt, der etwas Ausschluss darüber geben soll, wohin die Reise mit Blick auf die Performance geht (via Toms Hardware).

Nicht einmal so schnell wie die RTX 3060 Ti

Die RTX 4060 erzielt dabei in Geekbench einen Vulkan-Score von 99.419 und einen OpenCL-Score von 105.630. Was bedeutet das in Relation zu anderen Beschleunigern?

Spannend ist hier vor allem der Vergleich zum direkten Vorgänger RTX 3060 und der RTX 3060 Ti – Daten zur RTX 4060 Ti aus Geekbench sind nicht bekannt.

Modell Kerne Boost-Taktrate Speicher UVP RTX 4060 3.072 2,46 GHz 8,0 GB GDDR6 329 Euro RTX 3060 Ti 4.864 1,67 GHz 8,0 GB GDDR6/6X 399 Euro RTX 3060 3.584 1,78 GHz 12,0/8,0 GB GDDR6 329 Euro

Die RTX 3060 kommt auf 85.996 (Vulkan) respektive 88.280 Punkte (OpenCL). Damit wäre die RTX 4060 rund 16 bis 19 Prozent schneller als ihr Vorgänger. Die RTX 3060 Ti auf kommt auf 104.776 (Vulkan) und 112.159 Punkte (OpenCL) und wäre damit sogar ein bisschen schneller als die RTX 4060.

Wie schätzen wir die Lage ein?

Falls sich die Daten bestätigen, wäre das doch eine herbe Enttäuschung und die RTX 4060 langsamer, als erhofft. Schließlich sollte zumindest die immerhin zwei Jahre alte RTX 3060 Ti eingeholt, wenn nicht gar überholt werden.

Die Zahl der Rechenkerne ist am Ende aber doch ein ganzes Stück geringer. Das können Tatkrate und modernere Architektur vielleicht doch nicht ganz ausgleichen. Dafür spricht außerdem die am Ende doch überschaubare Performance der RTX 4060 Ti aus dem oben verlinkten Test.

Die Daten aus Geekbench sind zudem zwar stets mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, da sie erfahrungsgemäß stark schwanken. Ein erster Hinweis auf die Performance der RTX 4060 sind sie dennoch.

Was meint ihr? Wird die RTX 4060 tatsächlich nicht einmal die RTX 3060 Ti schlagen können? Oder vertraut ihr den Daten aus Geekbench nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!