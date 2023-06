»Milchmädchenrechnung«: Nvidia sorgt mit Benchmarks zur nächsten RTX-Grafikkarte für riesige Diskussionen

Eine aktuelle News von Nvidia verärgert viele Spieler. Bildquelle: stock.adobe.com / GameStar.de

Bereits am 29. Juni erscheint in Form der Geforce RTX 4060 die nächste Grafikkarte von Nvidia. Während zum Release vor allem der FPS-Vergleich mit dem direkten Vorgänger RTX 3060 im Mittelpunkt stehen dürfte, ist Nvidia aktuell noch an anderer Stelle der Auslöser für viele Diskussionen.

Woher genau kommt die Aufregung? Im Kern dreht es sich um die folgenden zwei Aspekte, die unter anderem bei Computerbase und PCGH mit Begriffen wie Milchmädchenrechnung kritisiert und teils hitzig in den Kommentaren besprochen werden:

Wie viel schneller als der Dauerbrenner GTX 1060 aus dem Jahr 2016 ist die neue RTX 4060?

Wie viel Energiekosten kann man sparen, wenn man mit der RTX 4060 statt mit der RTX 3060 spielt?

Kritisiert wird Nvidia dabei für die genauen Vergleichspunkte, wie wir noch sehen werden. Wollt ihr stattdessen vom anderen Ende des Leistungsspektrums bei Grafikkarten Neues lesen, sei euch der Artikel Neue schnellste Gaming-Grafikkarte der Welt: Zu wem gehört dieser Monsterkühler? empfohlen.

Erschwerte Vergleichsbedingungen

Der Performance-Vergleich mit der GTX 1060 liegt für Nvidia nahe. Schließlich war die GPU eine gefühlte Ewigkeit der Spitzenreiter in der Hardware-Umfrage von Steam. Aktuell findet sie sich dort außerdem immer noch auf Platz zwei wieder.

Wie viel schneller die RTX 4060 ist, soll eine passende Performance-Grafik in einer offiziellen News von Nvidia zeigen (siehe unten). Ohne weitere Einordnung, wie sie etwa in Gesprächen gegenüber der Presse stattgefunden hat, wirkt die Grafik aber etwas wie Marketing mit der Brechstange.

Bei dieser Grafik sind die sehr klein geschriebenen Anmerkungen besonders wichtig: Gemessen wurde mit Raytracing.

Der Grund für die Kritik an den Benchmarks: Die GTX 1060 verfügt über keine spezielle Hardware zum Beschleunigen von Raytracing-Berechnungen. Sie muss aber dennoch mit aktivem Raytracing in den Benchmarks antreten, sofern im jeweiligen Spiel vorhanden.

Das ist schon allein deshalb praxisfern, weil die wenigsten Spieler mit einer GTX 1060 Raytracing aktivieren dürften.

Erschwerend hinzu kommt DLSS 3, das in Nvidias Benchmarks ebenfalls genutzt wird. Es kann mit RTX-4000-Grafikkarten für einen großen Leistungs-Boost sorgen, aber nur in den bislang wenigen unterstützten Titeln.

Geld sparen dank neuer GPU?

Als problematisch wird zu guter Letzt Nvidias unten zu sehende Darstellung der gesparten Energiekosten mit einer RTX 4060 gesehen. Der Vergleich zeigt die Daten im Vergleich zu der RTX 3060.

Grundsätzlich kann ein niedrigerer Stromverbrauch durch eine effizientere GPU zwar durchaus dafür sorgen, dass mehr Geld im Portemonnaie übrig bleibt. Von wie viel Geld genau die Rede ist, hängt aber stark von den exakten Energiepreisen ab.

Hier hat sich Nvidias Marketing nicht genau genug mit den durchschnittlichen Stromkosten in Deutschland beschäftigt.

Die Kosten sind zu hoch angesetzt: Die Rechnung von Nvidia geht für Deutschland beispielhaft von einem Strompreis von 0,53 US-Dollar beziehungsweise etwa 0,49 Euro pro Kilowattstunde aus.

Zum einen liegt der Durchschnittspreis hierzulande aber klar darunter. Zum anderen greift ab 0,40 Euro die Strompreisbremse. Die PCGH nennt Nvidias Angaben daher sogar eine Milchmädchenrechnung .

Wahrer Kern, schlechte Verpackung

Aus unserer Sicht hat sich Nvidia mit den gezeigten Folien unnötig Ärger in der Gaming-Community eingehandelt.

Schließlich ist es grundsätzlich unstrittig (sowie erwartbar), dass neue Grafikkarten schneller und effizienter sind als ältere GPUs. Das hätte sich aber auch mit weniger kritikwürdigen Benchmarks und Daten darstellen lassen als es in der besagten Nvidia-News zu der RTX 4060 der Fall ist.

