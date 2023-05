RTX 4060 Ti enttäuscht auf älteren PCs: Kein Leistungsvorteil gegenüber dem Vorgängermodell

Die RTX 4060 Ti entpuppt sich als regelrechter Magnet für schlechte Neuigkeiten. (Bild: Nvidia)

Die Nvidia RTX 4060 Ti 8 GByte kommt in Tests nicht gut weg. Am häufigsten werden der schmale Speicherbus, die verhältnismäßig geringe Menge an Videospeicher und der hohe Preis kritisiert. Zusätzlich ist sie in vielen Tests nur marginal leistungsfähiger als das direkte Vorgängermodell, die RTX 3060 Ti. In einigen Spielen kann die ältere Grafikkarte die RTX 4060 Ti sogar schlagen.

Die schlechten Nachrichten für Nvidia hören hier allerdings nicht auf. Ein neuer Test offenbart nun, dass PC-Spieler mit älteren Systemen so gut wie gar keinen Vorteil mit der RTX 4060 Ti haben.

RTX 4060 Ti oder 3060 Ti? Mit PCIe 3.0 ist es egal

Der deutsche Youtuber Roman »Der8auer« Hartung hat sich stark gewundert, dass viele Tests es nicht für erwähnenswert fanden, dass die RTX 4060 Ti nur 8 PCIe-Lanes verwendet. Wer ein relativ aktuelles System mit PCIe 4.0-Interface besitzt, muss dadurch keine Leistungseinbußen in Kauf nehmen - doch wie sieht es aus mit PC-Spielern, die noch auf PCIe 3.0 angewiesen sind?

Genau dies hat er getestet und ist zu einem traurigen Ergebnis gekommen: Die Leistung der RTX 4060 Ti ist unter PCIe 3.0 nahezu identisch mit der der RTX 3060 Ti. In Battlefield 2042 konnte sich sogar das ältere Modell an die Spitze setzen. Das volle Video von Der8auer seht ihr hier:



Es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Die RTX 4060 Ti verbraucht im Schnitt 30 bis 40 Prozent weniger Energie. Hartung macht die Rechnung: Spielt man jeden Tag 4 Stunden Cyberpunk 2077, spart man mit der neuen Grafikkarte etwa 40 Euro im Jahr (bei einem Strompreis von 31 ct pro kWh).

Aufgrund des hohen Anschaffungspreises der RTX 4060 Ti macht es leider kaum einen finanziellen Unterschied, für welche der beiden Karten man sich entscheidet, wenn man ein älteres System mit PCIe 3.0-Interface verwendet.

Kauft man die günstigere RTX 3060 Ti, spart man bei der Anschaffung und bezahlt dafür mit einem höheren Stromverbrauch. Entscheidet man sich für die effizientere RTX 4060 Ti, spart man Energie, muss aber für den Kauf tiefer in die Tasche greifen - eine bessere Leistung erhält man nicht. Das Hauptargument für die RTX 4060 Ti bleibt dann nur noch DLSS 3.0.

Er empfiehlt also PC-Spielern, die von einem alten System upgraden wollen, zu warten, bis die RTX 4060 Ti deutlich günstiger geworden ist oder sich auf dem Gebrauchtmarkt umzusehen.

Jetzt seid ihr dran: Wie wichtig ist eine hohe Effizienz bei Grafikkarten für euch? Spielt der Stromverbrauch für euch eine finanzielle, ökologische oder gar keine Rolle? Welcher Preis wäre der Richtige für die RTX 4060 Ti mit 8 GByte? Und welche Grafikkarte würdet ihr jemandem empfehlen, der / die upgraden möchte und aktuell ein System mit PCIe 3.0 verwendet? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!