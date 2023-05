Bezahlbare Grafikkarten im ersten Benchmark-Duell: Gleich mehrere Tester sollen Leistung verraten

Das Duell zwischen Team Rot (AMD) und Team Grün (Nvidia) geht in die nächste Runde.

In wenigen Tagen werden gleich zwei neue Grafikkarten erwartet: Zum einen die RTX 4060 Ti von Nvidia, zum anderen die RX 7600 von AMD. Nachdem bereits Performance-Werte der Nvidia-GPU durchgesickert sind, sollen jetzt gleich mehrere Tester die Leistung beider Modelle in einem Leak gegenüberstellen.

Woher stammen die Daten? Die Webseite Videocardz.com gibt an, von mehreren Testern Werte der synthetischen Benchmarks Tim Spy, FireStrike und Speed Way bekommen zu haben. Sie stammen aus der Benchmark-Suite von 3D Mark.

Es soll sich um Durchschnittswerte handeln. Aus wie vielen Angaben genau sie bestehen, wissen wir aber nicht. Auch wenn die Leistungsunterschiede in solchen Benchmark-Tools von den Ergebnissen in Spielen abweichen können, erlauben sie eine recht gute Einschätzung der zu erwartenden Performance.

Wo sich die neuen Grafikkarten im Vergleich mit aktuellen und älteren Modellen einordnen werden, schätzen wir auch selbst in unserer großen GPU-Übersicht ein:

Mehr zum Thema Grafikkarten 2023 im Vergleich: Über 75 GPUs im großen Leistungs-Ranking von Nils Raettig

Wie schnell sind die neuen GPUs?

Mit Blick auf die geleakten Werte kann sich die RTX 4060 Ti unter DirectX 12 in TimeSpy und Speed Way klar vor der Radeon RX 7600 platzieren. Bei den FireStrike-Benchmarks unter DirectX 11 wird der Vorsprung dagegen deutlich geringer (siehe die Tabellen unten).

In tatsächlichen Spielen dürfte die Wahrheit letztlich wie so oft irgendwo dazwischen liegen, entscheidend ist am Ende aber auch der Preis. Für die RTX 4060 Ti gibt es bereits offizielle Angaben dazu, ihre UVP liegt bei 439 Euro. Die RX 7600 wird voraussichtlich günstiger sein. Wie viel günstiger, bleibt aber abzuwarten.

Geleakte Werte laut Videocardz.com

Time Spy

(DX12 1440p) Time Spy Extreme

(DX12 4K) Speed Way

(DX12 1440p) RTX 4060 Ti 8GB 13.395 (100%) 6.287 (100%) 3.176 (100%) RTX 3060 Ti 11.723 (88%) 5.722 (91%) 2.950 (93%) RTX 3060 8.732 (65%) 4.096 (65%) 2.171 (68%) RX 7600 10.687 (80%) 5.079 (81%) 1.949 (61%) RX 6650 XT 10.010 (75%) 4.562 (73%) 1.673 (53%) RX 6600 XT 9.694 (72%) 4.413 (70%) 1.652 (52%) RX 6600 8.149 (61%) 3.713 (59%) 1.401 (44%)

Fire Strike

(DX11 1080p) Fire Strike Extreme

(DX11 1440p) Fire Strike Ultra

(DX11 4K) RTX 4060 Ti 8GB 33.596 (100%) 15.873 (100%) 7.357 (100%) RTX 3060 Ti 29.504 (88%) 14.377 (91%) 7.239 (98%) RTX 3060 22.298 (66%) 10.436 (66%) 5.059 (69%) RX 7600 30.925 (92%) 14.571 (92%) 7.126 (97%) RX 6650 XT 29.546 (88%) 13.552 (85%) 6.755 (92%) RX 6600 XT 28.702 (85%) 13.297 (84%) 6.617 (90%) RX 6600 23.682 (70%) 10.967 (69%) 5.349 (73%)

AMD im Generationenvergleich besser: Im Schnitt kommt die RTX 4060 Ti auf einen Vorsprung von überschaubaren zehn Prozent gegenüber der RTX 3060 Ti. Die RX 7600 ist dagegen durchschnittlich etwa 34 Prozent flotter als ihr Vorgänger in Form der RX 6600.

Release-Termin der RTX 4060 Ti mit 8,0 GByte VRAM ist der 24. Mai 2023. Laut Gerüchten soll die RX 7600 von AMD bereits einen Tag später beziehungsweise am 25. Mai folgen.

Im Juli kommt von Nvidia außerdem ein RTX-4060-Ti-Modell mit doppelter VRAM-Menge von 16,0 GByte für 549 Euro. Auch die RTX 4060 ohne Ti -Zusatz im Namen ist für diesen Monat angekündigt, ihre UVP liegt bei 329 Euro.

Was glaubt ihr, wie groß der Unterschied zwischen Nvidias Geforce RTX 4060 Ti mit 8,0 GByte VRAM und AMDs Radeon RX 7600 mit gleicher Speichermenge ausfallen wird, sowohl in Sachen Leistung als auch mit Blick auf den Preis? Plant ihr den Kauf einer der beiden kommenden Grafikkarten? Und wann habt ihr überhaupt zuletzt eine neue GPU gekauft und welche war es? Schreibt es gerne in die Kommentare!