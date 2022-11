RTX 4080 und RTX 4090 kaufen: Live Ticker am 21.11. - Grafikkarten verfügbar!

Hier könnt ihr live nachlesen, wo und wann heute am 21. November die RTX 4080 und die RTX 4090 verfügbar sind - und zu welchen Preisen. Wir aktualisieren den Ticker immer wieder, um euch über die aktuellen Warenbestände und die besten Möglichkeiten für eine der neuen Grafikkarten zu informieren. Dabei durchforsten wir die gängigen Hardware Händler von A wie Amazon bis Z wie zum Beispiel Notebooksbilliger.

Es sind weiterhin Grafikkarten der RTX 4000er Generation verfügbar - und das sogar fast zur UVP! Die ASUS TUF RTX 4080 gibt's bei Amazon für nur 1469€ ! Wir halten euch heute wieder auf dem Laufenden und nach den besten Angeboten Ausschau. Ein Desaster wie zu RTX 3000 Release gibt es wohl wirklich nicht - ob das wohl an den Preisen liegt?

Interessanterweise ist die GeForce RTX 4090 schlechter verfügbar als die RTX 4080. Überraschend deswegen, da die 80er Modelle die sind, die in der letzten Generation mit am gefragtesten waren. Scheinbar sind viele Gamer nicht bereit über die Schwelle der 1000€ zu gehen. Möglicherweise hat auch die Highend-Karte zunächst eine festere Abnehmerbasis im Bereich der professionellen Bild- und Videobearbeitung.

Freitag, 18.11.2022

Zumindest so günstig, wie eine Custom-RTX 4080 aktuell sein kann. Momentan sehen wir zumindest kein günstigere Karte:

Wir haben aktuell eine Umfrage gestartet, welche Grafikkarten in den Systemen unserer GameStar-Leser verbaut sind. Das Ergebnis überrascht ein wenig. Eure Stimme fehlt? Hier könnt ihr mitmachen.

Bei Notebooksbilliger könnt ihr aktuell die RTX 4090 ergattern zu einem Preis von 2289€. Es handelt sich um die Palit RTX 4090 GameRock in schickem Design mit RGB.

Die erste Welle an RTX 4080 Grafikkarten ist zwar so gut wie ausverkauft, aber ich bleibe für euch noch bis etwa 20 Uhr da und drücke fleißig meine F5-Taste, sollten die anderen Händler den Verkauf starten 🙂. Bei Computeruniverse gibt es noch eine Inno3D und eine Zotac. Bei NBB gibt es noch die Zotac. Kleiner Nachtrag: Die Zotac von NBB ist inzwischen schon wieder weg.

Alternate hat gerade auch die Gainward RTX 4080 Phantom für 1.539 € . Sie haben allerdings kein Bild in der Anzeige.

Tut mir Leid Leute, aber jedes Mal wenn ich ein Angebot von Alternate sehe und es poste, ist es in den nächsten Sekunden direkt schon vergriffen. Dafür scheint alle paar Minuten ein neues bei Angebot aufzutauchen. Haltet dort einfach eure Augen offen und eventuell habt ihr dann etwas Glück!

Bei Hardwarehasky.de sind noch immer drei Modelle der RTX 4080 verfügbar. Das günstigste Modell ist von KFA2 und kostet 1.748,97 € . Danke an unseren Leser Jochim, für's Erwähnen!

So Leute, da sich nicht mehr viel bewegt und fast alle Bestände abverkauft wurden, melde ich mich ab und verabschiedede mich in den Feierabend 🙂 Ich hoffe, dass ich einigen von euch beim Kauf der RTX 4080 helfen konnte und bedanke mich bei allen, die mitgelesen haben! Ich wünsche euch, im Namen vom gesamten Gamestar-Team, einen schönen Abend!

Bei Caseking , gab es in der Zwischenzeit, in der ich das alles getippt habe, auch eine großen Drop, der aber nach nur ein paar Minuten schon komplett ausverkauft war.

Alle RTX 4080-Grafikkarten über Nvidia und Saturn sind ausverkauft. Bei Notebooksbilliger sind noch welche da, also beeilt euch, wenn ihr da auch eine haben wollt.

13:02 Uhr