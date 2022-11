RTX 4080 und RTX 4090 kaufen: Live Ticker am 23.11. - Grafikkarten verfügbar!

Hier könnt ihr live nachlesen, wo und wann heute am 23. November die RTX 4080 und die RTX 4090 verfügbar sind - und zu welchen Preisen. Wir aktualisieren den Ticker immer wieder, um euch über die aktuellen Warenbestände und die besten Möglichkeiten für eine der neuen Grafikkarten zu informieren. Dabei durchforsten wir die gängigen Hardware Händler von A wie Amazon bis Z wie zum Beispiel Notebooksbilliger.

RTX 4080 & RTX 4090: Verfügbarkeit Live im Ticker

16:19Uhr RTX 4080 zur UVP verfügbar Zum Abschluss unseres Tickers heute haben wir nochmal eine RTX 4080 zur UVP ausgegraben. Es ist lange her, dass man Grafikkarten kurz nach Release zum veranschlagten Preis hat kaufen können - allerdings liegt die UVP dieses Jahr auch extrem hoch: Die INNO3D RTX 4080 X3 gibt's bei Notebooksbilliger für 1469€ zu kaufen. Die RTX 3080 ist 700€ günstiger! Die neuen RTX 4000er Karten haben wirklich einen starken Leistungssprung hingelegt - der Preissprung war allerdings noch gewaltiger. Warum nicht also zur Vorgeneration greifen, die 4K Gaming dank DLSS 2.0 bereits ebenso gut mit über 60 FPS beherrscht? Die günstigste RTX 3080 ist aktuell die GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10GB für genau 700€ weniger! Damit beenden wir den Ticker für's erste - und starten bald in den Black Friday! Amazon zieht den Freitag bereits auf Mittwoch vor und lässt heute ab 00:00 die Preise purzeln. Viel Spaß beim Schnäppchen jagen! 11:48 Uhr Die günstigste RTX 4090 findet ihr aktuell bei eBay. Es handelt sich dabei um die NVIDIA Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24 GB zum Preis von 2178,90€. Auf diesen Preis kommt ihr dank einer Gutscheinaktion seitens eBay. Mit dem Code "POWEREBAY3" werden 50€ an der Kasse abgezogen. 10:10 Uhr Auch heute halten wir wieder Ausschau nach den aktuell günstigsten Angeboten für die RTX 4000er Karten für euch. Wenn die Karten schon so teuer sind, bedeutet das ja nicht, dass diejenigen, die sie sich kaufen wollen, mehr bezahlen müssen als unbedingt nötig. Die Palit GeForce RTX 4080 GameRock gibt es nun auch bei NBB unter 1500€, genauer gesagt 1499€. 08:51 Uhr Wann erscheint eigentlich die RTX 4070 (Ti?) Guten Morgen allerseits! Neuer Tag, neues Glück. Während die Gaming-Welt immer noch darauf wartet, dass sich NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang auf die Bühne stellt und verkündet, dass die UVP der RTX 4000er Generation ein verfrühter Aprilscherz ist, werkelt man hinter den Türen bereits am Release der nächsten Grafikkartenmodelle. Konkret betrifft das aktuell die RTX 4080 12 GB ... äh, RTX 4070 Ti. Erstere wurde nämlich zu Letzteren. Mittlerweile gibt es auch genauere Informationen, wie und wann es soweit ist und die eigentlich für November angedachte Karte unter frischem Namen das Licht der Welt erblickt. Wann erscheint die RTX 4070 Ti? Bereits in wenigen Wochen. Am 5. Januar soll die Karte offenbar in den Läden stehen. Zwei Tage vorher findet auf der CES2023 wohl die Vorstellung statt. Eine offizielle Verlautbarung steht zwar noch aus, jedoch scheinen die Leaker hier vertrauenswürdige Quellen zu haben. Wir halten den Release am 5. Januar für sehr wahrscheinlich. Wie viel wird die RTX 4070 Ti kosten? Der Preis wird sich vermutlich an der ursprünglich geplanten RTX 4080 12GB orientieren, da es sich letztlich um ein und dieselbe Karte handelt. Man wagt zu hoffen, dass NVIDIA nicht auf den UVP von 899 Dollar pocht. Wir sind da allerdings weniger optimistisch.

16:58 Uhr Die günstigste RTX 4080 ist noch verfügbar! Weiterhin könnt ihr die INNO3D RTX 4080 für 1499€ bei NBB kaufen. Ebenfalls vergleichsweise günstig ist nun die GIGABYTE RTX 4080 EAGLE bei Computeruniverse für 1519€. Für den niedrigen Preis sorgt eine Cashback-Aktion. Auch den Versand spart ihr euch gerade. Generell beobachten wir bei der RTX 4080 aktuell recht stabile Preise nahe der UVP der Founders Edition, wohingegen die RTX 4090 etwas übermotiviert hinsichtlich der Preisgestaltung ist. 14:47 Uhr NVIDIA GeForce RTX 4080 unter 1500€! Notebooksbilliger hat den Preis der INNO3D RTX 4080 X3 nochmal ein wenig gesenkt. Für 1499€ gehört die Custom RTX Grafikkarte euch. Mit Expresslieferung könnte sie schon innerhalb von 24 Stunden in euren Händen sein. Das sind nur 30 Euro über der offiziellen UVP, was vergleichsweise wenig ist, wenn man bedenkt, dass selbst RTX 3000er Karten kaum unter der UVP zu haben sind. 13:09 Uhr In Sachen RTX 4090 tut sich nicht sonderlich viel, aktuell müsst ihr mindestens 2200€ für die Highend-Grafikkarte von NVDIA einrechnen. ABER: Auf Amazon gibt es gelegentlich Blitzangebote! Das sind Händler, die die Grafikkarten für kurze Zeit um etwa 100€ günstiger einstellen, um bei den Preisvergleichsseiten ganz vorne zu sein. Wenn ihr Glück habt und zur richtigen Zeit zur Stelle seid, könnt ihr so zumindest ein bisschen sparen. Hier gibt's die RTX 4090 bei Amazon 11:15 Uhr Und unser erstes Update des Tages schlägt sogar den bisherigen Bestpreis der RTX 4080 heute: Dank einer Gutscheinaktion bei eBay bekommt ihr dort von Computeruniverse die Gigabyte RTX 4080 Eagle für nur 1517,04€. Dafür benötigt ihr nur den Gutscheincode "POWEREBAY4". An der Kasse wird der Rabatt dann abgezogen. 09:51 Uhr RTX 4080 und RTX 4090 in der Black Friday Woche Guten Morgen allerseits! Auch heute halten wir wieder Ausschau nach den besten Angeboten für die neuen RTX 4000er Grafikkarten. Wir sagen euch, wo es sie am günstigsten zu kaufen gibt. RTX 4080: Die günstigste RTX 4080 liegt nur knapp über UVP: Die INNO3D GeForce RTX 4080 X3 ist bei NBB gerade für nur 1529€ verfügbar. Die zweitgünstigste RTX 4080 ist aktuell die NVIDIA Manli GeForce RTX 4080 Gallardo für 1539€ bei eBay. Bei Verlinkungen zu eBay achten wir darauf, dass euer Kauf vom eBay-Käuferschutz gesichert ist und der Händler seriös ist. RTX 4090: Die günstigste RTX 4090 ist aktuell die Gainward GeForce RTX 4090 Phantom für 2199€ bei Computeruniverse.

Freitag, 18.11.2022

19:38 Uhr Das war's! So Leute, da sich nicht mehr viel bewegt und fast alle Bestände abverkauft wurden, melde ich mich ab und verabschiedede mich in den Feierabend 🙂 Ich hoffe, dass ich einigen von euch beim Kauf der RTX 4080 helfen konnte und bedanke mich bei allen, die mitgelesen haben! Ich wünsche euch, im Namen vom gesamten Gamestar-Team, einen schönen Abend! 19:30 Uhr Bei allen großen Shops sind die RTX 4080-Grafikkarten inzwischen ausverkauft. Lediglich zwei Stück gibt es noch bei Alternate . Die Gainward RTX 4080 Phantom (1.539 €) und die Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO (1.729 €). Sie sind schon etwas länger verfügbar und verkaufen sich eventuell nicht, weil sie kein Anzeigebild haben. 19:20 Uhr Bei Hardwarehasky.de sind noch immer drei Modelle der RTX 4080 verfügbar. Das günstigste Modell ist von KFA2 und kostet 1.748,97 €. Danke an unseren Leser Jochim, für's Erwähnen! 19:09 Uhr Wer etwas Geld sparen möchte, kann gerade die Zotac RTX 4080 Trinity bei Alternate kaufen, für 1.579 €. Das ist zwar immer noch eine Menge Geld, aber günstiger als viele andere Optionen gerade. 18:44 Uhr Bei Mediamarkt sind Pre-Built-PCs mit der RTX 4080 im Angebot, wobei der günstigste davon 3.364 € kostet. Ich würde hier vom Kauf abraten. Bei Alternate tauchen immer wieder sporadisch neue Angebote auf. Gerade eben, als ich das hier getippt habe war eine ASUS ROG Strix verfügbar. Beim Ankommen bei dieser Zeile, war sie auch schon wieder weg. Die weiße Gigabyte RTX 4080 Aero OC von Computeruniverse ist vergriffen. Dort gibt es noch eine einzige Inno3D IChill X3 für 1.749 €. 18:22 Uhr Bei Computeruniverse sind die weiße Gigabyte RTX 4080 Aero OC und die Inno3D IChill X3, beide für 1.749 € noch verfügbar. Bei Alternate ist gerade die Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO für 1.729 € zu haben. 18:17 Uhr Tut mir Leid Leute, aber jedes Mal wenn ich ein Angebot von Alternate sehe und es poste, ist es in den nächsten Sekunden direkt schon vergriffen. Dafür scheint alle paar Minuten ein neues bei Angebot aufzutauchen. Haltet dort einfach eure Augen offen und eventuell habt ihr dann etwas Glück! 18:14 Uhr Alternate zum Vierten: Die Gigabyte RTX 4080 Gaming OC ist für 1.669 € verfügbar. 18:08 Uhr Und wieder Alternate: Es sind soeben zwei Karten von MSI eingetroffen. Die MSI Gaming X Trio für 1.619 € und die Suprim X für 1.699€. 18:00 Uhr Alternate hat gerade auch die Gainward RTX 4080 Phantom für 1.539 €. Sie haben allerdings kein Bild in der Anzeige. 17:48 Uhr Bei Alternate gibt es eine Gigabyte RTX 4080 Eagle für 1.559 €. Es ist nur eine einzige verfügbar. 17:33 Uhr Die Zotac RTX 4080 Trinity ist etwas günstiger, als die Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO und aktuell verfügbar bei Computeruniverse , für einen Preis von 1.649 €. Es sind noch drei Stück verfügbar. 17:25 Uhr Bei Computeruniverse ist soeben eine Gigabyte RTX 4080 AERO OC eingetroffen und verfügbar. Wer eine weiße 4080 haben möchte, kann sie hier für 1.749 € kaufen. 17:16 Uhr Beim Online-Shop Neon24.de ist die Palit RTX 4080 auf Lager. Dort kostet sie 1.799 €. 16:46 Uhr Die erste Welle an RTX 4080 Grafikkarten ist zwar so gut wie ausverkauft, aber ich bleibe für euch noch bis etwa 20 Uhr da und drücke fleißig meine F5-Taste, sollten die anderen Händler den Verkauf starten 🙂. Bei Computeruniverse gibt es noch eine Inno3D und eine Zotac. Bei NBB gibt es noch die Zotac. Kleiner Nachtrag: Die Zotac von NBB ist inzwischen schon wieder weg.

16:31 Uhr Die Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO ist bei Notebooksbilliger wieder verfügbar. Allerdings könnt ihr sie auch noch bei Computeruniverse für 50 € weniger kaufen.

16:19 Uhr Bei Computeruniverse ist inzwischen ein neues Angebot online gegangen. Hier könnt ihr gerade die RTX 4080 MSI Ventus 3X OC für 1.649 € kaufen.

16:10 Uhr Kurzer Zwischenstand: Alle RTX 4080-Grafikkarten über NBB, Saturn und Nvidia sind ausverkauft. Bei Computeruniverse gibt es noch zwei von Inno3D und Zotac. Diesselbe Zotac ist auch noch bei Caseking verfügbar, allerdings für 1.879 € anstatt 1.749 €. Mindfactory, Alternate, Amazon und Mediamarkt haben bisher noch keine Angebote.

15:56 Uhr Bei Caseking ist inzwischen wieder eine Zotac RTX 4080 AMP Extreme Airo verfügbar, allerdings für recht hohe 1.879 €.

15:54 Uhr Inzwischen sind bei Computeruniverse weitere RTX 4080-Karten online gegangen. Darunter auch eine MSI Gaming Trio für 1.469 €.

15:48 Uhr Die ASUS TUF bei Computeruniverse ist weg, aber es gibt noch eine Palit für 1.469 € und eine Zotac für 1.749 €

15:45 Uhr Computeruniverse hat die RTX 4080 auf Lager. Darunter auch die ASUS TUF für die UVP von 1.469 €

15:40 Uhr Bei Notebooksbilliger ist noch eine RTX 4080 von Zotac für 1.799 € verfügbar. Alle anderen sind ausverkauft.

15:34 Uhr Bei Caseking, gab es in der Zwischenzeit, in der ich das alles getippt habe, auch eine großen Drop, der aber nach nur ein paar Minuten schon komplett ausverkauft war.

15:28 Uhr Alle RTX 4080-Grafikkarten über Nvidia und Saturn sind ausverkauft. Bei Notebooksbilliger sind noch welche da, also beeilt euch, wenn ihr da auch eine haben wollt.

15:20 Uhr Notebooksbilliger hat nun noch weitere RTX 4080 auf Lager, unter anderem die ASUS TUF RTX 4080 für 1719 €.

15:17 Uhr Von den drei Grafikkarten, die über Nvidia gekauft werden können, ist nur noch die Gigabyte Gaming OC verfügbar. Diese könnt ihr hier noch kaufen.

15:15 Uhr Auch Saturn hat jetzt die KFA2 RTX 4080 auf Lager. Hier kostet sie 1599 €.

15:00 Uhr Der Verkauf im Nvidia-Store ist gestartet! Aktuell könnt ihr drei verschiedene RTX 4080 Grafikkarten, bei Nvidia bestellen. Die günstigste Variante von Gigabyte startet bei 1.599 € und alle drei werden über Notebooksbilliger vertrieben.

14:05 Uhr Noch knapp eine Stunde, dann sollten die großen Shops mit dem Verkauf starten. Von den bisher geposteten Angeboten wurde eine KFA2- und zwei Palit-RTX 4080 verkauft.

13:02 Uhr Bei Amazon, Mediamarkt, Mindfactory und Co. ist es weiterhin still. Der erste Händler, Hardwarehasky.de geht inzwischen schon mit dem Preis runter. Aktuell sitzt die KFA2 RTX 4080 dort bei 1769,97 €. Immer noch sehr hoch, aber ein Anzeichen dafür, dass der Händler das Interesse an der Karte überschätzt hat.

12:02 Uhr Aktuell ist es ruhiger geworden mit den neuen Angeboten. Die großen Shops haben noch nicht mit dem Verkauf gestartet. Interessanterweise sind alle Angebote, die ich unten gepostet habe, noch verfügbar. Entweder warten die meisten Interessenten auf die Angebote der etablierten Händler oder entwickelt sich die RTX 4080 wirklich zu einem Ladenhüter, aufgrund der hohen Preise? Wir werden sehen. Ich liefere auf jeden Fall weiter Updates für euch! 🙂

11:00 Uhr Wer gerne eine RTX 4080 der ASUS TUF-Reihe haben möchte, kann gerade hier auf Ebay zuschlagen. Sie kostet 2000 € und es handelt sich laut der Artikelbeschreibung um ein Testgerät (B-Ware). Der Preis ist hier auf jeden Fall viel zu hoch angesetzt und ich würde euch eher vom Kauf abraten.

10:50 Uhr Noch kann man die KFA2 RTX 4080 bei Hardwarehasky günstiger kaufen, aber es gibt noch eine Alternative von einem anderen Händler auf Ebay, sollte man das billigere Angebot verpassen. Bei Trend it ms kostet die Grafikkarte 1825 €. Aktuell sind zwei Stück verfügbar.

10:35 Uhr Ein weiterer Händler bietet eine RTX 4080 auf Ebay an. Dieses Mal handelt es sich um ein Modell von Palit. Sie kostet 1785 € und aktuell sind 4 Stück verfügbar.

10:03 Uhr Der Händler Hardwarehasky.de , der die RTX 4080 gerade auf Ebay anbietet, bietet sie auch in seinem Online-Shop für ca. 100 € weniger an. Im Ebay-Angebot kostet sie 1899 € und im Online-Shop 1793 €. Wer Geld sparen möchte könnte also dort einkaufen. Auf Ebay hat Hardwarehasky 8264 positive Bewertungen. Der Online-Shop hat nur eine Bewertung auf geizhals.de, die fünf Sterne hoch ist.

09:30 Uhr Herzlich Willkommen Hey Leute! Hier ist Linh und ich werde euch heute in unserem Live-Ticker regelmäßig mit Updates versorgen, damit ihr euch eine der RTX 4080-Grafikkarten sichern könnt 🙂 Wir erwarten den Verkaufsstart um 15 Uhr unserer Zeit, aber sind jetzt schon einmal auf der Lauer, für den Fall, dass ein Shop den Verkauf früher startet. Ich halte meine Augen für euch offen und informiere euch hier, sobald sich etwas Neues entwickelt. Und wenn wir schon dabei sind: Auf ebay gibt es schon das erste Angebot, also seid schnell!